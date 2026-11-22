El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso la noche del sábado en un trepidante Gran Premio de Las Vegas y consolidó su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 frente al británico George Russell (Mercedes).

Russell acabó en el noveno lugar después de chocar contra el muro a dos vueltas para el final, en una arriesgada maniobra con la que trataba de arrebatarle el segundo lugar a su compañero Kimi Antonelli.

El italiano, campeón anticipado del Mundial, también cayó del podio al ser rebasado en la última vuelta por los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Antonelli, el campeón más joven de la historia a sus 20 años, terminó en el cuarto lugar en el circuito emplazado en la famosa avenida de los casinos.

Entre los beneficiados del desastre de Russell estuvo el argentino Franco Colapinto (Alpine), que igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 al concluir en el sexto lugar.

Colapinto llevaba sin puntuar desde el Gran Premio de España en septiembre. Otra de las figuras de la noche fue el español Carlos Sainz (Williams) que, en su Gran Premio número 250, logró una enorme remontada desde el vigésimo puesto de salida hasta el octavo en la meta.

De su lado Verstappen, que había arrancado desde la primera posición, celebró su tercera victoria en Las Vegas desde el regreso de la Fórmula 1 a la capital mundial del juego en 2023.

"Estoy muy contento de haber conseguido la victoria en una carrera tan loca", dijo el tetracampeón mundial. "Fue algo realmente surrealista y que yo, personalmente, nunca había visto antes en la Fórmula 1".

Verstappen está terminando la temporada a un extraordinario nivel con cuatro victorias en las seis últimas carreras.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) abandonó en la vuelta 19 tras un choque con el brasileño Rafael Câmara (Haas).