Verstappen reina en el caos de Sepang para ganar el GP de Baréin

El tetracampeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, disputado en Malasia, tras una carrera caótica por la lluvia, estrategias de neumáticos e incidentes.

Verstappen, que salía desde la pole, terminó por delante del líder italiano del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) y de Lewis Hamilton (Ferrari).

El británico, relegado al fondo de la parrilla tras una estrategia fallida sobre el inicio en pista húmeda, protagonizó la gran remontada del día para cruzar la meta en tercera posición, por delante de su compañero monegasco Charles Leclerc.

Se trata de la primera victoria de Verstappen en 2026, y el resultado confirma la mejoría de los Red Bull en las últimas carreras, con el quinto puesto del francés Isack Hadjar.

La carrera, prevista a las 15h00 locales (07h00 GMT), tuvo que ser aplazada hasta en dos ocasiones por las fuertes lluvias del monzón, que empaparon el circuito media hora antes de la salida.

La dirección de carrera anunció que la carrera se lanzaría a las 15h40, pero varios vehículos tuvieron problemas electrónicos por la lluvia y se reenvió a los monoplazas a boxes.

La segunda y definitiva salida se dio a las 16h33 locales (08h33 GMT), con varios vehículos sobre la pista y otros desde boxes para arrancar la carrera con otros neumáticos.

- Remontada de película de Hamilton -

En la salida, Verstappen y Hamilton se vieron sorprendidos por la potencia de los Mercedes, que pasaron a liderar la carrera con Antonelli en primera posición y Russell como guardaespaldas.

Se formaron dos pelotones sobre el asfalto: liderando, los monoplazas equipados con neumáticos intermedios, que se adaptaban mejor al asfalto todavía mojado.

Los pilotos con gomas medias, duras y blandas quedaron relegados a la cola de la parrilla, entre ellos Hamilton, que llegó a caer a la 18ª posición pese a haber salido segundo.

Por delante, Verstappen inició la caza a los Mercedes y no tardó en deshacerse de Russell. Cuando comenzaba a acechar a Antonelli, la salida de pista de Valtteri Bottas (Cadillac) propició un safety-car, aprovechado por varios pilotos para cambiar los neumáticos.

Hamilton decidió mantenerse con gomas blandas, y en la reanudación, ya con la pista más seca, el británico comenzó a ganar posiciones vuelta tras vuelta, hasta llegar a la quinta posición, por detrás de los Red Bull y Mercedes.

Por delante, Antonelli gestionó mal el relance de carrera tras la retirada del safety car y se vio sorprendido por Verstappen y Russell. El joven italiano logró adelantar a su compañero de filas, pero para entonces 'Mad Max' parecía ya inalcanzable.

- Alonso 8º, su mejor resultado en 2026 -

En la recta final, un problema mecánico del tailandés Alexander Albon (Williams) provocó un nuevo coche de seguridad, reduciendo a cero las distancias entre los monoplazas y añadiendo emoción a las últimas vueltas.

El guion de la carrera tuvo todavía dos giros, con el abandono de Russell durante el safety car por problema mecánico y con una salida de pista de Norris (McLaren) también durante el coche de seguridad.

Tras la reanudación, Hamilton y Leclerc superaron a Hadjar, logrando un buen resultado para los Ferrari.

El Top-5 quedó seguido por el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el español Fernando Alonso (Aston Martin).

El asturiano logró su mejor resultado del año por delante del vigente campeón del mundo Norris (McLaren), noveno, y del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 13º, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue 17º, lastrado por un toque con el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), 18º.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) quedó 19º, el último de los pilotos en completar la carrera.