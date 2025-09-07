Verstappen sobrevive a los McLaren y se reencuentra con la victoria en Monza

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Monza, por delante de los McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que se mantiene líder del Mundial.

En el célebre circuito de Monza, muy cerca de la sede de la mítica Scuderia, los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton acabaron en la cuarta y la sexta plaza.

Es la tercera victoria esta temporada para el tetracampeón del mundo (luego de Japón y Emilia-Romaña) y Verstappen pone así fin a una racha de cinco triunfos consecutivos de McLaren.

"El coche era muy manejable, he podido gestionar el ritmo y hemos parado en el stand en el momento adecuado", resumió Verstappen sobre la carrera.

Pese a la victoria, las posibilidades de revalidar el título para Verstappen son ínfimas.

- 31 puntos de Piastri a Norris -

A falta de ocho carreras para el final de la temporada, el neerlandés suma 230 puntos en la clasificación del Mundial y sigue estando muy lejos de Piastri, líder con 324 unidades, 31 más que su compañero Norris.

"Este es uno de esos fines de semana en los que somos algo más lentos, pero la batalla ha sido bonita", declaró Norris.

"He hecho todo lo que he podido hoy. He intentado pelear con Max, pero me ha superado y lo ha merecido", insistió el inglés.

Esta vez, la estrategia de McLaren benefició a Norris. El inglés fue superado por Piastri tras una parada en boxes para cambiar neumáticos, pero el equipo británico ordenó al australiano devolver la segunda posición a su compañero.

En Monza se vivió una carrera bastante insípida, ya que los cinco primeros clasificados en la parrilla de salida acabaron en esas mismas posiciones, sin cambios.

Ni siquiera la posibilidad de ver a un Ferrari subir al podio dio emoción a la carrera, ya que el monegasco Leclerc acabó a más de cuatro segundos de Piastri.

- Fiasco de Ferrari ante sus tifosi -

Los tifosi de Ferrari, que coparon las gradas de "su" circuito, sí vibraron al comienzo de la carrera, cuando Hamilton, con una gran remontada, pasó del décimo puesto de la parrilla (cumpliendo una sanción de cinco puestos) al sexto, pero el siete veces campeón del mundo no pudo hacer más y se quedó tras su excompañero en Mercedes George Russell.

El tailandés Alexander Albon (Williams), el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) completaron el Top 10.

Especialmente meritorio es el resultado del joven Hadjar, que una semana después de lograr el primer podio de su carrera este domingo entró en los puntos pese a salir desde el stand (al igual que su compatriota Pierre Gasly), penalizado por un cambio de motor en su coche.

El español Carlos Sainz (Williams) estuvo cerca de entrar en los puntos (11º) y su veterano compatriota Fernando Alonso abandonó por problemas mecánicos en su Aston Martin.

El argentino Franco Colapinto sigue sin encontrar la manera de domar su Alpine y finalizó en la 16ª plaza.