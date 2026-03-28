Víctor Muñoz, del fallo en un Clásico a marcar en su debut con La Roja

A menudo, en el fútbol se puede pasar del todo a la nada en un suspiro. O al revés. El último en comprobarlo fue el joven Víctor Muñoz que, criticado hace menos de un año por un fallo en un Clásico, el viernes marcó en su debut con la selección española.

El pasado 11 de mayo, Carlo Ancelotti hizo debutar en un Clásico al joven nacido en Barcelona hace 22 años y el sueño se convirtió en pesadilla.

El Real Madrid perdió 4-3 contra el Barcelona y Víctor Muñoz, que había sustituido en los últimos minutos a Vinicius, echó fuera un balón en un mano a mano con Wojciech Szczęsny cuando el arquero polaco del Barcelona estaba ya batido.

- Criticado e insultado en redes -

Las duras críticas e insultos recibidos en internet por parte de aficionados blancos le llevaron a cerrar sus redes sociales y seguir luchando por hacerse un nombre en el fútbol.

Pese a jugar también un par de partidos en el Mundial de Clubes, fue traspasado en el verano del 2025 a Osasuna por 5 millones de euros (5,75 millones de dólares).

El velocísimo extremo está cuajando una gran temporada con el equipo rojillo (5 goles y 2 asistencias), lo que le llevó a ser convocado por Luis de la Fuente.

El sábado, apenas 10 meses del error en Barcelona, Víctor Múñoz debutó con España anotando el tercer gol en la victoria contra Serbia (3-0) en partido amistoso de preparación para el Mundial.

Tras recibir un taconazo de Ferran Torres y en una posición casi calcada a la de hace unos meses, Víctor Muñoz superó al arquero rival con un disparo con el exterior del pie derecho.

"La verdad es que la vida te cambia muy rápido, no te da tiempo a asimilarlo. Intento disfrutar del proceso, de cada día, sobre todo de adquirir experiencia en estos partidos, tanto aquí como en mi club. Pasito a pasito, voy encontrando hueco en la élite", declaró con modestia en la zona mixta.

El seleccionador español no escatimó elogios tras el partido. "Tiene mucha humildad, se integró bien con el grupo y eso es muy importante para nosotros. Sólo le pido que siga así, que es la mejor manera de crecer", afirmó.

- "Vengo de una familia muy normal" -

Esa humildad le permitió no rendirse cuando fue descartado de niño en La Masia, prestigiosa academia del Barcelona, y casi tuvo que partir de cero hasta acabar en las categorías inferiores del Real Madrid.

"Vengo de una familia muy normal y muy currante. Mi madre era peluquera, pero tuvo que dejar su trabajo por un problema en la mano. Mi padre trabaja como celador. Siempre he visto lo que cuesta ganarse las cosas, y eso te enseña valores", explicó hace unos meses en un acto de promoción en Pamplona.

"Mis padres me inculcaron que lo importante no es llegar, sino mantenerte siendo buena persona. Eso intento aplicar también en el fútbol", insistió.

Con Nico Williams en duda tras una temporada con muchos problemas físicos, las puertas de la selección se abrieron para Víctor Muñoz y, tras su debut, podría formar parte de la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Su irrupción en la élite ya lleva a los medios españoles a informar que el Real Madrid se plantea recuperarlo (por unos ocho millones de euros) y que el Barcelona también está interesado en ficharle.

Lo que ya consiguió es acallar a aquellos que le criticaron hace unos meses.