Victoria al esprint y liderato en el AlUla Tour para Jonathan Milan

El velocista italiano Jonathan Milan, maillot verde en el último Tour de Francia, se convirtió en el primer lidera del Alula Tour (en Arabia Saudita) tras la disputa de la etapa inaugural, que se decidió al esprint.

Uno de los principales reclamos de la carrera, el gigante (1,94 m) del equipo Lidl-Trek superó en la meta al belga Milan Fretin y a su compatriota Matteo Moschetti, que formaban parte del grupo de 18 corredores que se avanzó al pelotón en un abanico y que llegó con una decena de segundos de ventaja.

"Estoy muy contento de empezar la temporada de una manera tan bonita", se felicitó Milan, de 25 años, doble ganador de etapa en el último Tour y que en 2026 correrá el Giro de Italia.