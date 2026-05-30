Vingegaard deja sentenciado el Giro con su victoria en penúltima etapa

El corredor danés Jonas Vingegaard dejó visto para sentencia el Giro de Italia tras imponerse este sábado en la penúltima etapa de la Corsa Rosa, con final en alto en Piancavallo, en la víspera del final de la prueba en Roma.

Es la quinta victoria de Vingegaard en este Giro y, salvo accidente, el danés se convertirá el domingo en el octavo corredor de la historia en ganar las tres grandes vueltas ciclistas por etapas, uniéndose a Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Vingegaard, que participa por primera vez en el Giro, ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España en 2025.

Gran favorito antes de tomar la salida en Bulgaria, el líder del Visma-Lease a Bike ha dominado esta 109ª edición del Giro de principio al fin y acabará con una ventaja de más de cinco minutos en la clasificación general sobre el austríaco Felix Gall y el australiano Jai Hindley, que salvo accidente le acompañarán en el podio.

Vingegaard, que será el principal rival de Tadej Pogacar en el Tour de Francia que comenzará en poco más de un mes en Barcelona, confirmó su supremacía este sábado en la última etapa de montaña.

El danés anunció antes de la salida que lucharía por el triunfo de etapa en Piancavallo, donde el legendario escalador italiano Marco Pantani se impuso en 1998 antes de lograr el doblete Giro-Tour, algo con lo que sueña Vingegaard este año.

"Me gusta ganar. Quiero ganar tantas carreras como sea posible", declaró el danés en la meta.

- Sin rival en la montaña -

"Decidimos intentarlo de nuevo hoy; era el último día en la montaña, así que hoy se decidiría todo. Fuimos con todo a por la etapa", añadió el danés, que agradeció el trabajo de sus compañeros.

"Los chicos hicieron un trabajo increíble otra vez hoy. Yo también tuve un día increíble hoy. Haber ganado ya cinco etapas aquí y tener una ventaja sólida de cara a mañana es algo especial para mí", concluyó.

La maglia rosa atacó a sus rivales a 10,5 km de la meta, en la ascensión final hacia la estación de esquí de Piancavallo.

Como ha sido habitual en este Giro, Gall fue el único capaz de seguirle durante unos metros antes de ceder a su vez y marcar su propio ritmo, siendo posteriormente alcanzado por Jai Hindley y Derek Gee-West.

Vingegaard fue dando alcance a los últimos supervivientes de la escapada del día para levantar los brazos en la meta, con 1:15 de ventaja sobre Gall, Hindley y Gee-West.

El neerlandés Thymen Arensman, quinto en la etapa, salvó su cuarto puesto en la general gracias al enorme trabajo de su compañero de equipo, el colombiano Egan Bernal.