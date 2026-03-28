Vingegaard gana la penúltima etapa en Cataluña y acaricia el título

El danés Jonas Vingegaard noqueó a sus rivales en la lucha por el título en la Volta ciclista a Cataluña y ganó en solitario la sexta etapa en la llegada en alto de este sábado a Queralt, lo que le asegura salvo un desastre improbable el título el domingo en Barcelona.

Como la víspera en la etapa reina del Col de Pal, Vingegaard atacó en la última subida y dio una exhibición de fuerza, entrando en meta solo y transmitiendo un claro mensaje de superioridad.

El francés Lenny Martinez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero, a diez segundos.

El gran derrotado del día fue el austríaco Felix Gall, segundo en la clasificación general antes de la etapa y que perdió el ritmo en el descenso del penúltimo puerto, quedando atrás respcto al grupo de líderes, que lideraba entonces el belga Remco Evenepoel, que asumió un rol de compañero de equipo en favor de Lipowitz en los últimos treinta kilómetros.

Gall cayó al sexto puesto en la general, a más de tres minutos de Vingegaard.

"Hoy también queríamos la victoria de etapa", admitió Vingegaard tras cruzar la meta. "Mis compañeros han controlado bien la carrera durante muchos kilómetros. En el último descenso los corredores de Red Bull presionaron, pero a partir del inicio de la última ascensión ya ha sido realmente una batalla hombre a hombre", resumió.

A falta de 70 kilómetros de la meta se pasó el Col de Pradell, un coloso con un final de 5 km a más de un 11% de desnivel media. A partir de ahí, los principales nombres de la general tomaron posiciones para la batalla final.

Un grupo de seis ciclistas se presentó en cabeza a los pies de la última subida, el camino hacia el Santuario de la Virgen de Queralt, de primera categoría.

Vingegaard atacó a falta de dos kilómetros para la cima. Por detrás, solo Lenny Martinez y Lipowitz resistieron a una corta distancia.

En la general, Lenny Martinez es segundo de la general con ocho segundos de ventaja sobre Lipowitz, tercero.

Vingegaard afrontará el último día con una amplia ventaja de 1 minuto 22 segundos sobre el segundo.

El domingo, el perfil de la última etapa, de 95 km por los alrededores de Barcelona y sin grandes dificultades en el trazado, no parece propicio a modificaciones en esos primeros puestos de la general.

- Clasificación de la 6ª y penúltima etapa de la Volta a Cataluña:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) los 158,2 km en 4 h 05:19.

(media: 38,7 km/h)

2. Lenny Martinez (FRA/TBV) a 10.

3. Florian Lipowitz (GER/RBH) 10.

4. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 16.

5. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 27.

6. Richard Carapaz (ECU/EFE) 1:29.

7. Felix Gall (AUT/DCT) 2:08.

8. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 2:08.

9. Afonso Eulálio (POR/TBV) 2:55.

10. Matthew Riccitello (USA/DCT) 3:16.

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- Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) los 158,2 km en 23 h 49:52.

2. Lenny Martinez (FRA/TBV) a 1:22.

3. Florian Lipowitz (GER/RBH) 1:30.

4. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 1:43.

5. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 2:17.

6. Felix Gall (AUT/DCT) 3:17.

7. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 4:11.

8. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 5:20.

9. Matthew Riccitello (USA/DCT) 5:25.

10. Richard Carapaz (ECU/EFE) 5:36.

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