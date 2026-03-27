Vingegaard golpea en la montaña para liderar la Vuelta a Cataluña

Sin rival en la montaña, Jonas Vingegaard ganó este viernes la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña en la cima del Coll de Pal y se hizo con el liderato de la general.

El danés arrancó a siete kilómetros de la meta para ir dejando atrás poco a poco a todos sus rivales, entre ellos Remco Evenepoel y Joao Almeida, para demostrar que es indiscutiblemente el más fuerte en esta carrera de una semana con un cartel muy prestigioso.

El doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023) se impuso con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall y 1:01 minutos sobre el francés Lenny Martinez.

Sexto, Evenepoel, que se había caído el miércoles, fue el gran perdedor del día al terminar a 1:38 minutos.

Almeida, descolgado rápidamente en la subida final, acabó todavía más lejos, mientras que Tom Pidcock tiró por la borda todas sus opciones al caerse en el descenso del penúltimo puerto.

"No me esperaba abrir tantas diferencias. Pero me sentía realmente fuerte en la última subida", comentó Vingegaard tras cruzar la meta besando la foto de su mujer y de sus dos hijos que llevaba pegada en el manillar.

El líder del equipo Visma-Lease a Bike fue eliminando poco a poco a sus rivales al endurecer el ritmo en el último puerto, donde la llegada se había adelantado dos kilómetros a causa del viento, que volvía a soplar con mucha fuerza después de haber provocado ya que se recortara la etapa en la víspera.

Vingegaard hizo primero la selección en el grupo de favoritos, donde Evenepoel solo pudo seguirle durante unos cientos de metros, antes de alcanzar rápidamente al trío Gall-Martinez-Lipowitz, que había salido en persecución.

Luego dio caza a Giulio Ciccone, el último superviviente de la escapada matinal, para lanzarse hacia la 45ª victoria de su carrera y forjarse una ventaja de 52 segundos sobre Gall en la clasificación general.

Ganador de la París-Niza a mediados de marzo, Vingegaard confirma así su excelente estado de forma en Cataluña, donde se han dado cita los principales líderes para las carreras por etapas, a excepción de Tadej Pogacar, centrado en las clásicas.

"Esto es nivel Tour de Francia aquí", resumió su compañero francés Bruno Armirail en la salida del viernes, anunciando que el objetivo del día era claramente "ganar la etapa y hacerse con el maillot de líder".

Vingegaard dijo que no descartaba repetir el sábado en otra jornada de montaña entre Berga y Queralt, antes de la última etapa, corta pero explosiva, el domingo en Barcelona.