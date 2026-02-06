Vingegaard retrasa su debut esta temporada por una caída en el sur de España

El doble ganador del Tour de Francia Jonas Vingegaard anunció este viernes que no arrancará su temporada en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (16-22 de febrero) después de haber sufrido una caída el 26 de enero durante un entrenamiento en Málaga (sur de España).

Vingegaard se fue al suelo al intentar dejar atrás a un ciclista aficionado.

"Me hacía mucha ilusión volver al UAE Tour (terminó 46º en 2021) y estoy decepcionado de tener que tomar esta decisión. Pero es necesaria después de la caída y, además, me he puesto enfermo", declaró el danés en un comunicado de su equipo Visma-Lease a Bike.

"Es mejor que me recupere por completo antes de proyectarme hacia mis próximos objetivos", añadió.

Vingegaard podría comenzar su temporada en la Vuelta a Cataluña (23-29 de marzo), a menos que añada una carrera a su programa, antes de centrarse en su primer gran objetivo, el Giro de Italia en mayo, y después el Tour de Francia en julio.

El ganador del Tour en 2022 y 2023 y de la Vuelta a España en 2025 se cayó en un descenso el 26 de enero durante un entrenamiento tras acelerar para distanciar a un aficionado que lo seguía, un fenómeno del que cada vez más campeones se quejan.

Su equipo había hecho un llamado a los "aficionados al ciclismo para que dejen a los corredores entrenar y les concedan todo el espacio y la tranquilidad que necesiten".