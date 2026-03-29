Vingegaard se lleva la victoria final en la Volta a Catalunya

El danés Jonas Vingegaard (del equipo Visma-Lease a Bike) se impuso el domingo en la Volta a Catalunya tras la última etapa disputada, con final en Barcelona y triunfo al esprint del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team).

En la clasificación general, el corredor danés de 29 años superó por un minuto y 22 segundos al francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious) y en 1:30 al alemán Florian Lipowitz (RedBull-Bora-Hansgrohe).

Ya ganador de la París-Niza hace quince días, Vingegaard logra su primer triunfo en la prueba catalana y sucede en el palmarés al esloveno Primoz Roglic.

Vingegaard aseguró su victoria tras imponerse en la quinta y la sexta etapas, viernes y sábado, exhibiendo su dominio en la montaña y un gran estado de forma cuando aún restan más de tres meses para el inicio del Tour de Francia, su gran objetivo de la temporada.

Por su parte, Gilmore logró a sus 24 años su primera victoria en una prueba del World Tour.

El australiano se impuso a otro velocista, el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ganador de dos etapas esta semana en la prueba catalana, y al belga Remco Evenepoel (RedBull-Bora-Hansgrohe).