Vinícius Jr, el arma para rescatar a Brasil

Brasil duda seriamente de sus capacidades para conquistar la sexta estrella en el Mundial de 2026, pero su seleccionador Carlo Ancelotti puede contar con Vinícius Jr, ya salvador de la Seleção en el empate 1-1 contra Marruecos en su debut en el torneo.

El viernes contra Haití, en Filadelfia, el atacante del Real Madrid tendrá que firmar un partido perfecto ante el equipo considerado el más débil del Grupo C, para silenciar las críticas hacia la selección brasileña y conservar la esperanza de terminar en lo más alto.

Contra los Leones del Atlas, Vini volvió a meter a los suyos en el partido al empatar a la media hora de juego, marcando su décimo gol en 50 partidos con la selección. Escorado a la izquierda, se fue hacia el centro y soltó un potente derechazo, su marca registrada en el Real Madrid.

Elegido jugador del partido por haber llevado prácticamente él solo el ataque de la Canarinha frente a la gran actuación de los marroquíes, aseguró después del encuentro que todavía podía mejorar "muchísimo".

"No estuve a mi mejor nivel en el plano técnico. Creo que puedo progresar en ese aspecto, ayudar más en el sector ofensivo", explicó el delantero, de 25 años, quien tampoco rehuye a hacer su parte en las tareas defensivas.

- "Vas a tener que sufrir" -

"Para ganar el Mundial, vas a tener que sufrir, vas a tener que encajar goles, vas a tener que remontar partidos. Y tenemos que estar preparados para eso", afirmó la estrella merengue.

Vinícius afronta el Mundial con Brasil, donde se le suele reclamar no mostrar el mismo brillo que con su club, tras una temporada difícil en el Real.

Esta campaña no ganó ningún título en España y fue eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa por el Bayern Munich, aunque volvió a ser uno de los pilares del equipo merengue con la llegada del entrenador Álvaro Arbeloa en enero.

La mayoría de sus 22 goles llegaron en la segunda mitad del campeonato. Pero puede contar con la confianza de Ancelotti, que ya lo dirigió en el Real y con quien ganó dos Champions en 2022 y 2024.

"Es alguien que me conoce como nadie", aseguró Vini. "Siempre procura que me adapte lo más rápido posible a mi equipo, me da la importancia que necesito y que merezco. Y, si Dios quiere, podré hacer mucho más por él".

- Inamovible -

Ancelotti "ha insuflado confianza a los jugadores, ha dejado a todo el mundo cómodo para que cada uno pueda explotar al máximo sus puntos fuertes en su mejor posición", dijo Vinícius a finales de 2025.

El italiano, convertido en un monstruo sagrado tras ganar un título en las cinco grandes ligas europeas, fue nombrado en mayo del año pasado al frente de la selección brasileña.

Y aunque Carletto dudó mucho al principio ante Marruecos, alineando por ejemplo a los laterales Ibañez y Douglas Santos, considera inamovible al nacido en São Gonçalo, cerca de Rio de Janeiro, por su capacidad goleadora.

"Podemos sacar provecho de un jugador que puede aportar muchísimo como extremo, no como delantero centro en el área, porque no soy idiota y él no es un punto de referencia en el área. Pero para atacar el área con espacios es muy, muy peligroso", explicó Ancelotti al medio brasileño Placar.

Otra leyenda brasileña, Cafu, asegura que puede ser el hombre de la sexta estrella, la primera desde 2002.

"En estos ocho partidos (en caso de llegar a la final), Vinícius Jr tiene todo lo que hace falta para mostrarle al mundo entero su valor y de lo que es capaz en un campo de fútbol", aseguró en abril el capitán del pentacampeonato.