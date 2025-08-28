Vinicius y Rodrigo, los dos primeros frentes de Xabi Alonso en el Real Madrid

Pese a que el cambio de timón liderado por el técnico Xabi Alonso parece estar dardo su frutos a un Real Madrid que ha ganado sus dos partidos de liga, el antiguo centrocampista afronta dos cuestiones urgentes: la actitud de Vinicius y la reivindicación de Rodrigo.

Ante el Oviedo, Alonso tomó el domingo una decisión que su antecesor, Carlo Ancelotti, se negó a ejecutar la pasada temporada en la que el equipo levantó sólo trofeos menores. El entrenador vasco relegó a Vinicius al banco de inicio.

Esta determinación de Alonso no dejó impasible al atacante brasileño, de nuevo en el foco de atención por su comportamiento, y que será escrutado el sábado en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca en la tercera jornada de LaLiga.

"En el fútbol hay que entender las cosas, se toman las decisiones pensando en el equipo. Hoy (domingo) ha sido así", declaró Alonso sobre la suplencia de 'Vini'.

El futbolista entró al terreno de juego en el minuto 63, momento en el que fue pitado en el estadio Carlos Tartiere, así como cada vez que tocaba el esférico.

Ya sobre el césped, Vinicius simuló un penal que le llevó a ser amonestado con una amarilla poco antes de robar un balón y servir para el gol del francés Kylian Mbappé (2-0).

Pero, en lugar de festejarlo, el extremo izquierdo se puso a devolver las afrentas verbales que supuestamente recibió por parte de los hinchas asturianos, que también le lanzaron una botella que le cayó cerca.

En ese instante, se produjo la inaudita imagen de un Mabppé teniendo que cubrir la boca de su compañero para evitar una eventual expulsión.

Pero, el enfrentamiento continuó. Vinicius marcó el tercer tanto del Real Madrid, que el propio jugador celebró con el gesto de bajar a segunda con los dedos, lo que no sentó bien a la grada.

Tras la victoria blanca, el brasileño reaccionó con un mensaje en sus redes sociales, acompañado de una imagen suya celebrando su gol: "Yo soy así".

La suplencia del 7 en detrimento de su compatriota Rodrigo -ninguno de los dos fue convocado por Ancelotti para jugar con Brasil los próximos partidos- supuso el primer aviso de Alonso.

Según la prensa, Rodrigo, de 24 años, que estuvo en la lanzadera de salida este verano, ha decidido quedarse y luchar por la titularidad en la banda izquierda, su posición natural y en la que considera que es más útil.

En otros duelos, el Atlético de Madrid, decimotercero y con sólo un punto, buscará su primer triunfo en el campeonato también el sábado ante el Alavés en Vitoria, mientras que el Barcelona peleará por su tercera victoria seguida contra el Rayo Vallecano, el domingo en la capital española.

El Barça sigue sin lograr inscribir al guardameta polaco, Wojciech Szczęsny, el defensa Gerard Martín y el sueco Roony Bardghji por incumplir el fair-play financiero.

- Partidos de la 3ª jornada de LaLiga, en horario GMT:

- Viernes:

(17h30 GMT) Elche - Levante

(19h30 GMT) Valencia - Getafe

- Sábado:

(15h00 GMT) Alavés - Atlético de Madrid

(17h00 GMT) Oviedo - Real Sociedad

(17h30 GMT) Girona - Sevilla

(19h30 GMT) Real Madrid - Mallorca

- Domingo:

(15h00 GMT) Celta de Vigo - Villarreal

(17h00 GMT) Betis - Athletic

(17h30 GMT) Espanyol - Osasuna

(19h30 GMT) Rayo Vallecano - Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

6. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2

14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

