Visma se une a lista de pretendientes del ciclista francés Paul Seixas

El ciclista francés Paul Seixas, cuyo contrato con la formación Decathlon CMA CGM termina a finales de 2027, tiene una lista de pretendientes de la que Visma Lease a Bike forma parte.

"Todo el mundo quiere tenerlo", confirmó el patrón del equipo Richard Plugge el martes, en el Tour de Francia.

"Jonas (Vingegaard) es nuestro gran líder en este momento. Pero debemos también mirar hacia el futuro", explicó el director general de la formación neerlandesa a la cadena NOS, añadiendo que ya "habló brevemente" con el francés durante su victoria el año pasado en el Tour del Porvenir.

Seixas, de 19 años, "debe respetar su contrato y nosotros respetamos las reglas así que no trabajamos en nada concreto. Pero si decide unirse a nosotros, pensamos que somos el mejor equipo para desarrollarlo y poder ganar así grandes Vueltas", continuó Plugge.

Otros equipos como UAE, Pinarello Q36.5, Red Bull Bora o Ineos también manifestaron interés en la promesa del ciclismo francés, que está viviendo un gran inicio de temporada y que ocupa actualmente la sexta posición de la clasificación del Tour de Francia, prueba que disputa por primera vez.

Los dirigentes actuales de Seixas insisten en que cualquier negociación tendrá que esperar como mínimo hasta el final del Tour y que están dispuestos a realizar grandes esfuerzos para mantener al ciclista en sus filas.

Para tratar de convencer a su joven líder, su actual equipo prevé realizar fichajes con los que ofrecer unos buenos acompañantes. Los nombres de Pavel Sivakov y Ben O'Connor son algunos de los que suenan para fichar por Decathlon.