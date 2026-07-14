"¡Viva España!": Madrid festeja la segunda final mundial de la Roja

"Hay cosas que solo se viven dos veces en una vida": recordando el Iniestazo de Sudáfrica 2010, la victoria de España en semifinales del Mundial 2026 desató la euforia en el país, que sueña con lograr el domingo el segundo título mundial de su historia.

Pantallas gigantes, reuniones de amigos en bares, plazas y apartamentos: la "Rojamanía" invadía este martes las calles de España antes, durante y después de la victoria 2-0 sobre Francia en semifinales, en un partido que comenzó a las 21h00 de Madrid.

"Estoy súper feliz y estoy muy orgulloso de la selección. La gente no ha dado un duro por nosotros, pero pudimos ganar a Francia y ganaremos a quien sea (Argentina o Inglaterra) en la final", se entusiasmaba Jaime Sánchez, un estudiante de 19 años, en declaraciones a la AFP en la "fan zone" principal de Madrid.

Los colores rojo y amarillo teñían la plaza Colón del centro de Madrid, rebautizada temporalmente como "Plaza Selección", y otros puntos de la capital española y del resto de ciudades y pueblos.

"¡Yo soy español, español, español!" o "Que viva España", eran dos de los cánticos más repetidos en Colón, mientras muchos en la multitud no podían parar de hacer fotos y grabar vídeos con sus teléfonos.

- Esperando a Lamine -

Antes del partido la ilusión se mezclaba con la cautela y la Francia de Kylian Mbappé, la estrella precisamente del Real Madrid que asustaba a muchos.

"A mí me da mucho miedo", admitía una estudiante de 17 años, Érika Barea.

Pero otros asistentes defendían también el potencial de los hombres de Luis de la Fuente.

"El ataque de España también es muy bueno. En general creo que hacen muy buen equipo. No tienen estrellas muy grandes, creo yo, pero tienen un buen equipo que sabe jugar muy bien", estimaba Jaime López, un estudiante de música de 19 años.

Lamine Yamal parecía llamado a ser la figura de España en este torneo y provocó el penal que abrió el camino del triunfo, pero se quedó sin marcar, una vez más, y solo suma un tanto en lo que va de Mundial.

"Hoy ha tenido un poco de flojera, pero bueno. Siempre cuando sales al campo, en un partido así, eso te anima y te sube el ánimo. Pero también lleva mucha presión encima. Y es muy joven", decía Celia Vázquez, una administrativa de 50 años desplazada desde Barcelona.

España solo había jugado anteriormente en su historia una semifinal mundialista, superando a Alemania hace 16 años en Sudáfrica 2010, un preámbulo de la final ganada a Países Bajos con un tanto de Andrés Iniesta en el final de la prórroga.

La final del domingo ante la Argentina de Lionel Messi o la Inglaterra de Harry Kane será de nuevo a las 21h00, hora española, y muchos se citaban ya para vivir otro partido para la historia, sin dar en absoluto por terminados los festejos por la victoria de semifinales, en una noche tórrida en el verano español y que se aventuraba larga.

- De los Reyes a Javier Bardem -

Vestidos con la segunda equipación de la selección, la de color blanco con la que la Roja jugó este martes, el rey Felipe, la reina Letizia, la princesa heredera Leonor y su hermana Sofía festejaron los goles españoles saltando ante el televisor, según un vídeo difundido por la Casa Real en sus redes sociales.

"ESPECTACULAR, ¡A LA FINAL! Una vez más, la selección de fútbol nos hace soñar. ¡Vamos España!", escribió en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que estuvo precisamente este martes en París, en el día de la fiesta nacional francesa.

Otros hinchas ilustres celebraban también la victoria contra los franceses.

"Esto es como una película de emoción absoluta. ¡A por Nueva York ahora!", se ilusionaba en declaraciones a la radio Cadena SER el actor español oscarizado Javier Bardem, que volvió a seguir el partido desde la grada, en Arlington (cerca de Dallas), con la camiseta de Borja Iglesias, un jugador del equipo conocido especialmente por su compromiso con las causas sociales.