Volkanovski derrota a Lopes y defiende el título de peso pluma de la UFC

El australiano Alexander Volkanovski consolidó su supremacía en la división de peso pluma de la UFC (el principal campeonato de las Artes Marciales Mixtas) tras volver a imponerse al brasileño Diego Lopes, este domingo en Sídney.

Era la principal pelea del evento UFC 325 y el veterano australiano de 37 años defendió su cinturón de 145 libras por decisión unánime (49-46, 49-46, 50-45) para imponerse en una batalla a cinco asaltos.

Un eufórico Volkanovski, exjugador de rugby reconvertido en luchador, fue apoyado por las 20.000 personas que abarrotaron el Qudos Bank Arena, en lo que fue su primera defensa del título mundial en suelo australiano.

Volkanovski (que ahora tiene un récord de 28 victorias y cuatro derrotas) mantuvo su dominio sobre Lopes, de 31 años (27-8), tras haber ganado también por decisión unánime en la UFC 314 el pasado abril en Miami, un triunfo que calificó entonces como uno de los mejores de su legendaria carrera.

"Tienes a un tipo joven y hambriento como él ahí dentro y yo quería acabar con él, pero estaba fuerte. No quería estar de pie 25 minutos, siendo sincero, pero hicimos el trabajo", declaró el australiano, considerado el mejor peso pluma de la historia de la UFC.

Más alto y más pegador, Lopes comenzó muy agresivo, pero pronto se vio obligado a defenderse cuando Volkanovski intentó un derribo contra la reja.

Lopes se recompuso con efectivas patadas a las piernas antes de conectar un fuerte gancho de derecha en el tercer asalto que dejó a Volkanovski tocado.

Pero la agilidad y el golpeo constante de un infatigable Volkanovski acabaron desgastando a su exhausto retador, que no logró conectar un nocaut en el asalto final.