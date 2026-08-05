Vollering gana la quinta etapa del Tour femenino, Reusser sigue líder

La neerlandesa Demi Vollering ganó este miércoles en Belleville-en-Beaujolais la quinta etapa del Tour de Francia, al imponerse al esprint a la suiza Marlen Reusser, que conservó el maillot amarillo, y a la polaca Kasia Niewiadoma.Las tres corredoras se instalaron en cabeza en dos tiempos, bajo el impulso de Vollering, en las dos últimas de las ocho dificultades del día: primero en el Col de Durbize y luego en el Mont Brouilly, a 30 y a 10 kilómetros de la meta, respectivamente.Vigente campeona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot vivió una jornada para el olvido al terminar a dos minutos y medio de la vencedora, perdiendo muchas opciones en la general. Ahora ocupa el puesto 17, a cinco minutos de la líder."No hay que engañarse: una diferencia así es irrecuperable", reconoció la corredora de Reims.Vollering, Reusser y Niewiadoma: el trío de cabeza de esta etapa disputada en los montes del Beaujolais probablemente anticipa el podio final del 9 de agosto. Quedará por conocerse el orden el domingo por la noche en Niza.En la clasificación provisional, Reusser sigue al frente con 12 segundos de ventaja sobre Vollering. Niewiadoma, tercera, está a 1 min 17 s.La brecha ya está abierta con la cuarta plaza, ocupada por la alemana Antonia Niedermaier, a 2:40.El jueves, entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, la sexta etapa propone un nuevo recorrido accidentado, delicado de gestionar tras seis días de carrera.A menos de 50 km de la meta, el col de Lalouvesc (8,6 km al 5%) favorecerá una selección y quizás una escapada.- Clasificación de la quinta etapa:1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) los 140,0 km en 3 h 53:54.(media: 35,9 km/h)2. Marlen Reusser (SUI/MOV) a 0.3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 0.4. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 45.5. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 45.6. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 45.7. Nienke Vinke (NED/DLT) 1:12.8. Femke de Vries (NED/TVL) 1:12.9. Thalita de Jong (NED/RLW) 1:12.10. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 1:15.11. Puck Pieterse (NED/FED) 1:43.12. Kim Le Court (MRI/AGS) 1:43.13. Juliette Labous (FRA/FDJ - SUEZ) 1:43.14. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:43.15. Paula Blasi (ESP/ALE) 2:27.- Clasificación general:1. Marlen Reusser (SUI/MOV) 15 h 41:18.2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 12.3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:17.4. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 2:40.5. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 2:54.6. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2:58.7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 3:05.8. Femke de Vries (NED/TVL) 3:11.9. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 3:41.10. Paula Blasi (ESP/ALE) 3:51.11. Nienke Vinke (NED/DLT) 3:54.12. Anna van der Breggen (NED/DLT) 4:04.13. Kim Le Court (MRI/AGS) 4:10.14. Thalita de Jong (NED/RLW) 4:28.15. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 4:34.