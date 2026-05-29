Volpato pide cambio de nacionalidad exprés para disputar el Mundial con Australia

El internacional italiano sub-21 Cristian Volpato cambiará de selección para jugar con Australia en un intento de última hora por disputar el Mundial que comienza en dos semanas, informaron este viernes los Socceroos.

El atacante de 22 años nació y se crió en Sídney, pero jugó en la Roma y ahora en el Sassuolo de la Serie A.

Ha representado a Italia en categorías inferiores y había rechazado la oportunidad de jugar con Australia en el Mundial de Catar 2022.

El seleccionador australiano Tony Popovic está a punto de ultimar su lista de 26 jugadores para la fase final en Norteamérica en los próximos días, y ha incluido a Volpato en una preselección para el Mundial que se concentrará en Los Ángeles.

"Football Australia ha presentado toda la documentación requerida ante la FIFA y ahora está a la espera de una Autorización de Cambio de Asociación por parte del organismo rector del fútbol mundial para ratificar la decisión de Volpato", explicaron los Socceroos.

"Football Australia ha recibido una carta de liberación de la Federación Italiana de Fútbol. Una vez obtenido el visto bueno, Volpato será elegible para representar oficialmente a los Socceroos", añadieron

Volpato nunca jugó con la selección absoluta de Italia y, por lo tanto, puede optar por hacerlo con Australia.

Ha disputado 72 partidos con el Sassuolo, en los que ha marcado siete goles y ha dado 11 asistencias.

Australia debutará en el Mundial contra Turquía el 13 de junio, antes de enfrentarse a la anfitriona Estados Unidos y luego a Paraguay.

Italia no logró clasificarse para la fase final del Mundial por tercera edición consecutiva.