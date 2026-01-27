Deportes

Volverán a rugir los motores en el arranque de la temporada de circuitos en el Autódromo Panamá

Volverán a rugir los motores en el arranque de la temporada de circuitos en el Autódromo Panamá
Volverán a rugir los motores en el arranque de la temporada de circuitos en el Autódromo Panamá
Volverán a rugir los motores en el arranque de la temporada de circuitos en el Autódromo Panamá
Redacción Web
27 de enero de 2026

La Carrera Internacional TCR | ST | GT marcará el inicio oficial de la temporada de circuitos 2026 en el Autódromo Panamá.

Este evento es la primera de cinco válidas que se celebrarán en el año en esta categoría, con la ampliación de dos a tres carreras por fecha, en busca de incentivar la competitividad. En la TCR se han confirmado 11 vehículos y para la segunda válida, se incorporará 4 más. Con cinco equipos extranjeros (Perú, Alemania, EE.UU., y otros) y 6 nacionales, a la espera de integrar dos nacionales y tres extranjeros más.

La cita es en Autódromo Panamá, ubicado en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, el próximo domingo 1 de febrero.

Instagram

Se prevé que las actividades inicien desde las 8:00 a.m., cuando se dé la apertura de puertas al público. De 9:00 a.m. a 10:00 a.m. se tendrá un ‘sumer pit party’, donde se ofrecerá acceso al público a los pitts para realizarse fotos con los autos y pilotos, entre otras amenidades. Las carreras se correrán de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. Luego, la premiación a las 3:00 p.m. y el cierre de evento ya para las 4:00 p.m.

Los boletos de entrada se comercializan en la plataforma digital www.panatickets.com y en el sitio web www.autódromopanama.com. Los menores de 12 años de edad entran gratis.

Instagram
Tags:
Panamá
|
campeonato
|
Automovilismo
|
Autódromo Panamá
|
TCR Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR