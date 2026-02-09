Vonn anuncia fractura compleja de tibia: "No me arrepiento de nada"

La estadounidense Lindsey Vonn, que parecía llamada a ser la estrella de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, sufre "una fractura compleja de la tibia (izquierda) que necesitará varias operaciones", después de su violenta caída en el descenso de esquí alpino del domingo, anunció ella misma este lunes en redes sociales.

La esquiadora de Minnesota, de 41 años, perdió el equilibrio después de 13 segundos de descenso. El domingo, el mismo día del accidente, ya se sometió a dos intervenciones quirúrgicas en un hospital de Treviso.

"Ayer, mi sueño olímpico no terminó como hubiera soñado. No fue un final digno de un libro o un cuento de hadas, simplemente fue la vida", escribió en un largo mensaje en Instagram.

"En el descenso, la diferencia entre una trayectoria estratégica y una lesión catastrófica es a veces de unos centímetros. Yo tenía simplemente una trayectoria muy ajustada, de unos centímetros, si bien mi brazo derecho se enganchó en la puerta. Eso me desequilibró y me hizo caer. Mi ligamento cruzado anterior (de la rodilla izquierda, que se rompió hace diez días) y mis lesiones anteriores no tienen nada que ver con ello", continuó la "Speed Queen".

"Desafortunadamente, sufro una fractura compleja de la tibia, que ha sido estabilizada pero que necesitará varias operaciones para quedar bien curada", detalló.

"Aunque el día de ayer no terminó como yo esperaba, y pese a que me duele mucho físicamente, no me arrepiento de nada", insistió Vonn.

La campeona olímpica de Vancouver 2010 se retiró en 2019 pero volvió a competir a finales de 2024, después de que se le colocara una prótesis de titanio en su castigada rodilla izquierda.

Con un balance de siete podios en nueve carreras esta temporada, parecía lanzada hacia una medalla olímpica, pero la caída en Crans Montana (Suiza) primero y la sufrida el domingo en Cortina d'Ampezzo (Italia) supusieron el presumible epílogo de su brillante carrera deportiva.