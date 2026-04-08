Vonn defiende su regreso olímpico tras la grave caída que puso en riesgo su pierna

La estrella estadounidense del esquí, Lindsey Vonn, defendió este martes su regreso a los Juegos Olímpicos de invierno, dos meses después de sufrir una grave caída que la dejó fuera de la competición en Milán-Cortina y puso en riesgo su pierna izquierda.

La esquiadora, de 41 años, sufrió múltiples fracturas en la pierna tras una caída a gran velocidad durante la prueba olímpica de descenso el 8 de febrero en Cortina, lo que frustró su intento de coronar con una medalla su regreso al esquí tras una ausencia de casi seis años.

Pero Vonn declaró a la cadena ESPN que, a pesar del dramático desenlace de sus Juegos Olímpicos y del posible final de su carrera, "volvería a hacerlo todo de nuevo".

"Fui fuerte sin importar mi edad, y estaba lista", dijo Vonn a la cadena.

"Cometí un pequeño error y ese es el precio que pagué, pero lo volvería a hacer todo de nuevo si tuviera la oportunidad. Por más difícil que sea para mí en este momento, y ha habido momentos muy, muy bajos, me mantengo convencida de mi decisión".

Vonn se sometió a una serie de operaciones en Italia para reparar su pierna antes de regresar a Estados Unidos, donde fue sometida a una nueva intervención quirúrgica para evitar la amputación.

Su salida de los Juegos Olímpicos se produjo después de que sufriera la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda tras una violenta caída en la glamurosa estación de Cortina d'Ampezzo.

Vonn aseguró que, tras haber estado en silla de ruedas en las primeras etapas de su recuperación, ahora es capaz de caminar distancias cortas con muletas.

"Lo que me hará feliz es simplemente ser una persona normal", sostuvo. "Realmente das por sentadas cosas como ducharte, cargar cosas, levantarte por la mañana y prepararte el desayuno. Hasta ahora, no puedo hacer eso".

Vonn reconoció que, aunque quizás "nunca vuelva a competir", todavía no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre su futuro.

"Estuve tan enfocada en los Juegos Olímpicos durante los últimos dos años que todavía no he asimilado el hecho de que mis Juegos Olímpicos han terminado. Mi temporada ha terminado. Puede que nunca vuelva a competir", puntualizó.