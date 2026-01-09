"Voy a luchar" por ir al Mundial con Brasil, dice Endrick antes de debut en el Lyon

"Voy a luchar" por jugar el Mundial de 2026 con la selección de Brasil, dijo Endrick a la AFP, en la cuenta regresiva para su debut con el Olympique de Lyon, un club que considera "ideal" para reencontrarse con su mejor nivel futbolístico.

Cedido a finales de diciembre por el Real Madrid al Lyon, el joven delantero de 19 años podría estrenarse con su nuevo equipo el domingo ante el Lille en la Copa de Francia.

"Encontré el club ideal y no veo la hora de jugar", comentó Endrick en un intercambio de preguntas y respuestas por mensajería con la AFP.

Pregunta: ¿Conversó con Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sobre su decisión de ir al Lyon?

Respuesta: "Él me había aconsejado buscar más espacio, más tiempo en campo, principalmente después de recuperarme (Endrick sufrió una lesión en la zona posterior del muslo derecho a finales de la temporada pasada). Encontré el club ideal y no veo la hora de jugar".

P: ¿Se ve vistiendo la camiseta de la selección brasileña en el Mundial de 2026?

R: "Voy a luchar para hacerlo. Ya la vestí en la Copa América (2024) y no puedo dejar de querer estar en la Copa del Mundo".

- "No iba a tener un mejor lugar" -

Convocado por última vez a la Seleção en marzo del año pasado en el ciclo de Dorival Júnior, Endrick solo jugó tres partidos con el Real Madrid en el curso 2025-2026, con apenas 99 minutos de juego.

En la temporada anterior, con Ancelotti como entrenador de los merengues, el atacante había visto acción en 37 encuentros en todas las competiciones, en los que marcó siete goles y dio una asistencia.

P: ¿Cómo tomó la decisión de sumarse al Olympique de Lyon? ¿En qué momento dijo: 'Es hora de cambiar de aires'?

R: Desde el inicio de la temporada sabía que sería bueno buscar un lugar donde pudiese jugar más, pero necesitaba recuperarme de la lesión que me sacó del Mundial de Clubes en Estados Unidos (14 de junio-13 de julio). Una vez recuperado, bastaba esperar por la apertura de la ventana para transferencias.

P: ¿Tenía otras opciones? ¿Por qué eligió al Lyon?

R: "Gracias a Dios hubo varios clubes de todas las grandes ligas de Europa interesados, pero el Lyon tenía todo: estilo de juego, plantel, aspiraciones de campeonatos (...), afición e historia de brasileños en el club (viejas figuras como Juninho Pernambucano o Giovane Élber dejaron huella en el equipo). Cuando me presentaron todo, solo agradecí el resto de las invitaciones que llegaron, porque sabía que no iba a tener un mejor lugar".

R: ¿Cómo lidió con su situación en los últimos meses en el Madrid? No debió ser fácil jugar tan poco.

R: Con seriedad. Trabajé como nunca. Si tenía un minuto, tenía que ser el mejor minuto de mi vida, para mostrar que quería más y por respeto a los compañeros en el equipo. En un club como el Real Madrid ayudas al equipo no solo en los partidos, porque en cada entrenamiento tú ayudas también a quien va a jugar, haces que el nivel de los entrenamientos suba. Somos un grupo de casi 30 jugadores y solo 11 comienzan los juegos. Un grupo campeón se hace todos los días, no solo en los partidos".