Vuelve la ‘alegría de los barrios’

La Liga Nacional de Futsal (LNF) arranca su temporada 2026 este sábado 16 y domingo 17 de mayo en una jornada inaugural que tendrá como escenario principal el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis ‘Matador’ Tejada, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

La novedad en este curso es que el torneo se disputará en el formato de primera y segunda división (sistema de ascenso y descenso), con 16 equipos en cada categoría. Sumado a esto, se realizarán en conjunto partidos de la Liga Provincial de Futsal Femenino de San Miguelito.

La liga se jugará en varios recintos tanto en la ciudad capital, San Miguelito, como en el interior del país (Capira, Chiriquí y otros). Alex Del Rosario, asesor del torneo y DT de la Selección masculina de futsal de Panamá, aseguró que al jugarse con una segunda división la competencia será más reñida, pues habrá equipos que tendrán esa meta de buscar mantenerse en la máxima categoría y otros, intentar subir a primera.

Antes, la LNF celebraba un torneo al año, con 24 equipos divididos en 4 zonas o grupos, y el plan es realizar desde este 2026, un Torneo Clausura y uno Apertura. Ese formato de 4 zonas se mantendrá todavía en ambas categorías.

El campeón del torneo de 1ra recibirá un premio de 15 mil dólares, mientras que el monarca de 2da ganará $10 mil. También se premiarán el equipo subcampeón, máximo goleador, mejor portero, tanto con la entrega de un monto determinado de dinero y un trofeo. La finalización de temporada está programada para mediados de agosto.