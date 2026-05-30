Wanyonyi lanza por fin su temporada en reunión atlética de Rabat

El campeón olímpico y mundial de los 800 metros, el keniano Emmanuel Wanyonyi, entra por fin en liza en la temporada de la Liga de Diamante de atletismo, el domingo en Rabat donde su presencia atrae de entrada los focos.

Wanyonyi se tomó una pausa desde su título mundial del pasado septiembre en Tokio y la capital marroquí es el escenario elegido para ver de nuevo en acción en los 800 metros a este genial mediofondista de 21 años, el segundo mejor de la historia en su prueba, acechando el récord mundial de su compatriota David Rudisha.

De entrada, Wanyonyi, que se probó en una reunión secundaria en Nairobi el pasado abril en 1.500 metros, es el claro favorito a la victoria en Rabat, donde tendrá como adversarios principales al campeón mundial de 2019 en la doble vuelta de pista, el estadounidense Donavan Brazier, y al británico Max Burgin.

Esta cita debe servirle para calentar las piernas antes de un test de más envergadura, el 7 de junio en la reunión de Estocolmo, donde se enfrentará a dos pesos pesados de esta prueba, el argelino Djamel Sedjati y el canadiense Marco Arop.

- El Bakkali, ídolo en casa -

Rabat marca también el inicio de temporada 2026 al aire libre de otros tres campeones: la ucraniana Yaroslava Mahuchikh (salto de altura), el estadounidense Quincy Hall (400 metros) y el ídolo del atletismo marroquí, Soufiane El Bakkali (3.000 metros obstáculos).

Mahuchikh, campeona olímpica y plusmarquista mundial (2,10 m), ya compitió este año pero fue en la temporada bajo techo, donde se proclamó campeona el pasado marzo en Torun (Polonia).

Pero si los aficionados marroquíes esperan un momento es el de la última prueba del programa, con El Bakkali (doble campeón olímpico, en 2021 y 2024) frente al neozelandés Geordie Beamish, que le arrebató el oro mundial el año pasado en Tokio.

Entonces, El Bakkali se quedó unos minutos llorando en la pista japonesa y desde entonces solo compitió una vez.

Otro candidato a brillar el domingo en esa prueba será el keniano Edmund Serem, bronce mundial el año pasado.

- Un esperado regreso -

En el caso de Quincy Hall se trata más bien de un gran regreso a la competición, casi un año después de su última aparición en la pista, en junio de 2025 en Roma.

El atleta estadounidense de 27 años, campeón olímpico en París 2024 en los 400 metros, tuvo un 2025 muy difícil, marcado por una lesión en los isquiotibiales, y no pudo participar en las exigentes pruebas de preselección estadounidenses, necesarias para lograr boleto al Mundial.

No lo tendrá fácil para empezar, contra el británico Matthew Hudson-Smith (plata olímpica en 2024) y el botsuano Bayapo Ndori (bronce mundial en 2025).

También desde Botsuana llegará una de las estrellas del atletismo africano, Letsile Tebogo, campeón olímpico de 200 metros y que tomará parte en esa distancia.

El atletismo latinoamericano está casi ausente de la lista de participantes y centra sus esperanzas en la pista marroquí en la panameña Gianna Woodruff, que aspira a ganar unos 400 metros vallas donde su principal rival será la estadounidense Anna Cockrell, vigente subcampeona olímpica.