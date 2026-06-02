Wembanyama dice que los Spurs aún están asimilando su triunfo sobre el Thunder

El astro francés Victor Wembanyama reconoció este martes que los San Antonio Spurs aún deben "volver a la realidad" y dejar atrás la euforia por su victoria sobre Oklahoma City Thunder que los llevó a las Finales de la NBA, que se inician el miércoles.

En su tercera temporada en la NBA, el pívot de 2,24 m de altura ha liderado a los Spurs a las Finales contra los New York Knicks en su primera aparición en los playoffs, y lo hizo por lo alto al destronar en un dramático séptimo partido al Thunder, último campeón de la liga.

"Es una emoción que no sentía desde hace mucho tiempo. Ni siquiera sé desde cuándo", dijo Wembanyama el martes. "Todavía necesitamos volver a la realidad y darnos cuenta de que aún no hemos hecho lo más difícil".

El francés, de 22 años, fue la primera selección de San Antonio en el Draft de 2023 y va camino de convertirse en la nueva cara de la NBA, al nivel de Michael Jordan y LeBron James en su mejor momento.

Wemby ve de reojo las cinco pancartas de campeonato de San Antonio que cuelgan del techo de su estadio, de 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014, cuando celebraron glorias de la franquicia como el entrenador Gregg Popovich, ahora presidente de los Spurs, y estrellas como Tim Duncan, David Robinson, el francés Tony Parker y el argentino Manu Ginóbili.

En frente, Wemby tendrá a unos Knicks hambrientos de victoria, pues buscan el primer título de la NBA desde 1973.

"Es un gran equipo de jugadores experimentados (...) En mi opinión, están justo donde deben estar, y cada uno tendrá muchísimas ganas de triunfar", destaca Wembanyama, quien fue el Novato del Año en 2024 y este años fue elegido por unanimidad Jugador Defensivo del Año tras liderar la liga en tapones por tercera temporada consecutiva.