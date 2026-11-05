Wembanyama explota con récord personal de 52 puntos y 24 rebotes

El fenómeno francés Victor Wembanyama firmó la noche del miércoles una colosal actuación en el triunfo de los San Antonio Spurs 112-111 ante los Dallas Mavericks, en la que batió sus récords personales con 52 puntos y 24 rebotes.

A continuación las escenas más destacadas de la jornada en la NBA:

- Sexto triunfo seguido de Spurs -

En San Antonio, Wembanyama vivió una de las mejores noches de su carrera al terminar con una cuenta nunca vista en la liga de básquet norteamericana, de 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapones.

El pívot de 22 años, que esta campaña persigue su primer premio MVP (Jugador Más Valioso), tenía 50 puntos y 23 rebotes como sus mayores marcas anteriores en temporada regular.

El gigante de 2,24 metros de altura dominó ambos lados de la cancha hasta asegurar un ajustado triunfo de San Antonio, su sexto consecutivo.

Wembanyama arrancó con fuerza este derbi texano y al descanso ya sumaba 29 puntos, 15 rebotes, 5 tapones y 2 robos.

En la segunda mitad fue clave para que los locales prevalecieran en un ajustado final, después de que Dallas remontara 19 puntos de desventaja.

"Simplemente fuimos implacables. Lo deseábamos más esta noche", declaró Wemby.

Al ser preguntado por su exhibición, Wembanyama respondió: "Es muy bueno porque intento dar el ejemplo".

Por Dallas, Kyrie Irving brilló con 29 puntos pero erró un tiro a la media vuelta que hubiera puesto por delante a su equipo a dos segundos del final.

Además del de Wembanyama, la noche del miércoles registró otro recital de Luka Doncic, autor de 40 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias en un triunfo de Los Angeles Lakers 116-103 ante los Sacramento Kings.

La estrella eslovena, máximo anotador de la temporada, ha superado la cuarentena de puntos en cinco de los últimos seis partidos.

- Sixers mandan mensaje -

En Detroit, Jaylen Brown y Joel Embiid se combinaron para 56 puntos en la victoria de los Sixers por 112-106 sobre los Pistons en un duelo estelar entre dos de los grandes favoritos de la Conferencia Este.

Brown terminó con 30 puntos y Embiid añadió 26 para darle a los Sixers otra impresionante victoria como visitantes, que los lleva a un registro de 8-1 en la cima de la clasificación, con Detroit (6-2) en segundo lugar.

Ambos lideraron otra actuación ofensiva equilibrada de Philadelphia, que vio a sus cinco titulares terminar con dobles dígitos en anotación.

El veterano LeBron James aportó 13 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, mientras Tyrese Maxey anotó 3 triples camino a un total de 19 puntos.

Los Sixers se pusieron en cabeza hacia el final del primer cuarto y se mantuvieron al frente durante el resto del partido, ampliando la ventaja a 18 puntos antes de un intento tardío de remontada de Detroit.

Duncan Robinson lideró a los Pistons con 27 puntos, mientras Cade Cunningham añadió 26.

- Knicks destrozan a Bulls -

Los vigentes campeones, los New York Knicks, lograron su mayor victoria de la temporada al apabullar 135-105 a los Chicago Bulls en la catedral del básquet, el Madison Square Garden.

Los Knicks, que habían tenido un inicio lento en la nueva campaña, mejoraron su registro a 4-4 gracias a una deslumbrante actuación de 33 puntos de Jalen Brunson.

El base fue secundado por el alero OG Anunoby que sumó 18 unidades, mientras Karl-Anthony Towns añadió 17 tantos para unos Knicks que llegaron a dominar por hasta 44 puntos en el tercer cuarto.