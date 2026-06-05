Wembanyama se culpa de derrota de Spurs: "Lo eché a perder"

El francés Victor Wembanyama, la superestrella de los San Antonio Spurs, se cargó de responsabilidad tras la dura derrota del viernes 105-104 ante los New York Knicks, que lideran las Finales de la NBA por un global de 2-0.

El gigante de 2,24 metros de altura logró 29 puntos, 9 rebotes y 4 tapones pero tuvo varios errores determinantes para la segunda derrota de San Antonio en casa.

El pívot cometió primero una pérdida de balón, con un pase a la espalda de Stephon Castle, cuando el juego estaba empatado a 9,5 segundos del final después de que San Antonio remontara 14 puntos de desventaja.

Aún así los locales dispusieron de la última posesión para ganar pero Wembanyama erró un tiro de media distancia casi sobre la bocina del final.

"Sí, dejé escapar ese partido. Lo eché a perder", dijo un autocrítico Wembanyama. "No jugamos bien como equipo y necesitábamos ganar ese juego. Ese juego era nuestro".

"¿Lo voy a lamentar? Sí, por supuesto. ¿Voy a usar eso para motivarme a mí y a todos nosotros en el próximo partido? Absolutamente", afirmó el pívot con la mirada en el tercer duelo de la serie, que se disputará el lunes en Nueva York.

Wembanyama, que ha logrado devolver a San Antonio a las Finales en los primeros playoffs de su carrera, dijo estar todavía "confuso" después del taquicárdico cierre de partido.

"Ese es todo el problema. Necesito tener más calma, más control sobre el juego", se señaló el pívot antes de reconocer los méritos de su marcador, Karl-Anthony Towns, y el resto de los Knicks.

"Nos están llevando a terrenos complicados porque son buenos jugadores y él (Towns) es un buen jugador", afirmó. "Tenemos que seguir trabajando en eso. Nos anotaron 105 puntos, podemos mejorar en defensa".