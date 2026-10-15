Wembanyama y los Spurs dominan la tradicional encuesta previa a la temporada NBA

Los San Antonio Spurs aparecen como favoritos al título y su superestrella Victor Wembanyama al premio MVP en la tradicional encuesta anual entre los mánagers de los 30 equipos de la NBA, publicada este jueves.El 50% de los ejecutivos, que no podían votar por su propio equipo, se decantaron por los Spurs como campeones de la temporada 2026-2027, que se pone en marcha el 20 de octubre.Tras la franquicia texana, vencida en las pasadas Finales por los New York Knicks, aparecen los Oklahoma City Thunder con un 43% de los sufragios.Los Knicks y los Philadelphia 76ers, reforzados con LeBron James y Jaylen Brown, también obtuvieron votos en esta pregunta, una de las 48 que conformaron la encuesta.El año pasado, Oklahoma City obtuvo el primer lugar entre los favoritos con el 80% de votos.En cuanto a jugadores, el francés Wembanyama encabezó ocho de las categorías, incluida la del Jugador Más Valioso (MVP) con un 77% de votos, seguido del serbio Nikola Jokic (Nuggets) y el estadounidense Anthony Edwards (Timberwolves) con el 10% y el 7% respectivamente.Wembanyama, de 2,24m de altura, también fue escogido como el jugador con el que los mánagers querrían comenzar una franquicia, con un récord del 93% de votos.El pívot de 22 años es considerado también favorito a revalidar el premio al Jugador Defensivo del Año.