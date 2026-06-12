Wembanyama y los Spurs obligados a reaccionar en las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs del pívot francés Victor Wembanyama, humillados por una remontada histórica de los New York Knicks el miércoles, están al borde del abismo en las Finales de la NBA: o ganan el sábado en casa el quinto juego o se despiden.

Tras ir perdiendo por 29 puntos el miércoles en el tercer cuarto del cuarto juego de las Finales, los Knicks lograron lo impensable: remontaron y vencieron a los Spurs por 107-106 en un Madison Square Garden en ebullición.

De esta forma, ganan las Finales por 3-1 y están a un triunfo de conquistar un tercer anillo, el primero desde 1973 para esta franquicia histórica pero privada de trofeos desde hace más de medio siglo.

Aturdidos, los Spurs podrán contar con el calor de su público para recuperar la calma en San Antonio, Texas, e intentar recortar distancias hasta el 3-2, antes de, eventualmente, volver a enfrentarse a los fantasmas del Madison Square Garden el martes en el sexto juego.

- Por la proeza -

Para los Spurs ganar el título roza ya la proeza: de los 38 equipos que han ido 3-1 abajo en la historia de las Finales de la NBA, solo uno acabó siendo campeón, los Cleveland Cavaliers de LeBron James frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry en 2016, el año del célebre "The Block" (El Tapón) de "King" James sobre Andre Iguodala.

Las estadísticas juegan en contra de los Spurs, pero tampoco habrían pronosticado nunca una remontada de 29 puntos.

San Antonio, que ya ha perdido dos partidos por un punto en esta serie, ha ido sorprendentemente por delante en el marcador un total de 133 minutos, frente a solo 53 de los Knicks, más eficaces en los momentos calientes.

Los Spurs se han llevado sistemáticamente los primeros cuartos, pero han parecido cada vez sufrir los ajustes tácticos del rival.

En Nueva York, se hundieron en plena tempestad encadenando errores groseros y desaciertos, como esos dos tiros libres fallados por Wembanyama a 1 minuto y 47 segundos de la bocina, o esa decisión tan criticada de De'Aaron Fox de intentar una bandeja, taponada, a pocos segundos del final en lugar de dejar correr el reloj.

OG Anunoby dio después la victoria a los Knicks con un palmeo en un rebote ofensivo que ya forma parte de la leyenda del quinteto de la Gran Manzana.

- "Dejar atrás" -

"Hay que dejar todo eso atrás y volver a lo que hicimos bien en estos partidos", advirtió Fox el miércoles en rueda de prensa. "Tenemos que encontrar la manera de mantener nuestra ventaja".

Para el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, tan poco experimentado como su plantilla, sus dirigidos deben mostrarse "más constantes y con la mente más fuerte para cerrar bien los partidos".

"Les dije que aceptaran las emociones de la noche, es humanamente imposible no hacerlo, y que luego las evacuaran mañana (jueves). Más vale que estemos listos para ganar el sábado".

Victor Wembanyama, tan culpable como el resto de su equipo en ese cuarto juego en el Madison, en el que anotó 24 puntos y tomó 13 rebotes, siempre ha respondido tras una desilusión.

Tiene el sábado, ante su gente en el Frost Bak Center, de nuevo la oportunidad, a los 22 años, de prolongar sus primeros playoffs.