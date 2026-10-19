Wemby, SGA y LeBron retan a los campeones Knicks en nueva temporada de NBA

¿Bicampeonato o cambio de régimen? Los New York Knicks defienden desde el martes el trono de la NBA codiciado por Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, las superestrellas de Spurs y Thunder, y por un LeBron James ahora al frente de los ambiciosos Philadelphia 76ers.

Los Knicks de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns tuvieron un largo verano para disfrutar la conquista del primer título de Nueva York en medio siglo.

Pero los festejos han terminado y a partir del martes, en el estreno de la nueva temporada, tendrán que probar que pueden ser los primeros en repetir anillo desde los Golden State Warriors en 2018.

Hay que "volver a empezar de cero, estar hambrientos y preparados para hacer lo que haga falta para ganar otra vez", advirtió Towns, que comienza la campaña muy molesto con la directiva por las fallidas negociaciones para extender su contrato.

Pese a las turbulencias en los despachos, los Knicks mantuvieron al completo su quinteto inicial, sin ningún fichaje destacado para refrescar el plantel.

- Expectativas altas-

Sus víctimas en las pasadas Finales, los San Antonio Spurs de Wembanyama, apenas reforzaron el juego interior con el veterano Tobias Harris pero sus expectativas para esta temporada están por las nubes.

Wemby, el "alienígena" de 2,24m de altura que ha tomado la NBA, viene quemando etapas a toda velocidad y esta campaña apunta a los dos grandes objetivos que le faltan: el premio MVP (Jugador Más Valioso) y el campeonato.

En San Antonio, la ilusión está desatada por recuperar las glorias pasadas pero sin las prisas que aprietan a otros adversarios. El francés Wembanyama, de 22 años, lidera el trío más prometedor de la liga junto a Stephon Castle (21) y Dylan Harper (20), un explosivo escolta que este curso partirá como titular.

A la espera de la inevitable consagración de Wemby, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander presume aún de sus galones y aspira a un tercer premio MVP consecutivo que nadie alcanza desde Larry Bird (1984-1986).

El base volverá a la carga con Oklahoma City Thunder, el campeón de 2025, que confía en la recuperación del alero Jalen Williams para vengar la derrota ante San Antonio de los pasados playoffs.

- El salvaje Este -

Si Spurs y Thunder son los únicos ogros de la Conferencia Oeste, la competencia se antoja mucho más feroz en el Este con el desembarco de figuras como Kawhi Leonard, de vuelta a los Toronto Raptors, y LeBron James.

Terminada su etapa en los Lakers, el máximo anotador histórico ha apostado por los Philadelphia 76ers como última estación de su legendaria carrera, con la única meta de pelear por su quinto anillo.

King James, con cerca de 600 millones de dólares en salarios en sus 23 temporadas en activo, récord de la liga, aceptó el sueldo mínimo para encajar en el "superequipo" que han construido los Sixers, con Joel Embiid, Tyrese Maxey y el recién llegado Jaylen Brown.

El alero, MVP de las Finales de 2024, fue traspasado por sorpresa por los Boston Celtics. La magnitud de esta inesperada operación solo fue superada en este mercado por el fichaje del doble MVP Giannis Antetokounmpo por los Miami Heat.

El coloso griego, que guio a los Milwaukee Bucks al título en 2021, debe formar una sociedad letal con el pívot Bam Adebayo, autor de 83 puntos en un solo partido la temporada pasada.

- NBA en español -

Con muchas menos expectativas arrancarán el curso otros dos íconos de la liga, Stephen Curry y Luka Doncic. El esloveno se estrenará como jefe máximo de los Lakers, con la misión de forjar una nueva identidad tras la salida de James.

Curry, a sus 38 años, encara otro curso de probables decepciones con los envejecidos Warriors, que no han encontrado respuestas en el mercado para las lesiones de Jimmy Butler y Kristaps Porzingis.

La temporada 81 de la NBA también hablará mucho más español, con el aterrizaje de jóvenes promesas en el Draft como el pívot español Aday Mara, que tendrá que ganarse minutos en la rotación de Oklahoma City Thunder.

El ala-pívot Karim López, primer mexicano en ser elegido en primera ronda del Draft, debe tener más opciones de desarrollarse en unos Memphis Grizzlies sin mayores aspiraciones mientras el puertorriqueño Yaxel Lendeborg ha sido la gran sensación de la pretemporada de los Warriors.