Wout Van Aert abandona el Tour Aura por dolores en el codo

El ciclista belga Wout Van Aert abandonó el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura, antes conocido como Dauphiné) debido a dolores persistentes en el codo, al día siguiente de su victoria de etapa en Villars-les-Dombes, anunció el viernes su formación Visma-Lease a bike.

"Wout Van Aert no tomará salida en la 6ª etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes hoy (viernes). Todavía siente una molestia importante en el codo luego de su caída la semana pasada", indicó el equipo ciclista neerlandés.

"Wout regresará a Bélgica para someterse a pruebas médicas complementarias", añadió Visma.

Vencedor de la París-Roubaix en abril, Van Aert es una pieza clave del Visma y de Jonas Vingegaard para el Tour de Francia, que arranca el próximo 4 de julio.

El belga sufrió una caída la semana pasada durante un entrenamiento con su bicicleta de contrarreloj, y llegaba al Tour Aura fuera de forma, quedando muy descolgado en las primeras etapas.

El jueves declaró que su victoria en la 5ª etapa se trataba de "amor propio", añadiendo que seguía sufriendo dolores.

El Tour Aura entra en su fase decisiva este viernes, con tres etapas de montaña como colofón final.