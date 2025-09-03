Yago Dora, el campeón mundial de surf que domina las olas con el 9 de Ronaldo

La "Tormenta Brasileña" tiene un nuevo campeón mundial de surf en Yago Dora, quien doma las olas con el 9 que Ronaldo marcó época en las canchas de fútbol.

Dora, de 29 años, se convirtió el lunes en el quinto competidor de Brasil que gana el campeonato de la World Surf League (WSF), después de Gabriel Medina (2014, 2018 y 2021), Adriano de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) y Filipe Toledo (2022 y 2023).

"Crecí con los recuerdos que dejó Ronaldo jugando con la Seleção. Cuando era un niño, Brasil ganó el pentacampeonato" mundial en 2002 y "él siempre fue mi jugador favorito", rememoró el flamante dueño del título de la WSF.

"El 9 representa al tipo importante, que define los partidos, y yo quería eso para mi carrera", explicó la noche del martes en una videoconferencia. "¡Funcionó!".

Dora celebró el hito haciéndose el icónico corte de pelo -cabeza rapada con tupé- que su ídolo usó en el Mundial de Corea del Sur y Japón, el del penta.

Nacido en Curitiba, Paraná, Dora creció en las playas un poco más al norte de Florianópolis, en una familia que lleva el surf en la sangre.

Es hijo de un famoso surfista y entrenador, Leandro Dora, quien hace una década dirigió a Adriano de Souza, 'Mineirinho', rumbo a su título mundial.

- Del balón a las tablas de surf -

El nuevo campeón, pese a su herencia, tardó en montar olas, pues coqueteaba con el fútbol en el país de Pelé y Ronaldo.

"El surf siempre fue parte de mi vida (...), pero demoré en tomar las ganas de surfear. Como todos los niños en Brasil, quería jugar a fútbol, porque aquí, como dicen, nacemos con el pie en la pelota", relató sonriente.

Cuando tenía unos 12 años se apasionó por el deporte de su padre, al conocer a otro surfista de su misma edad, Lucas Silveira.

Comenzó así un camino coronado esta semana con su triunfo sobre el estadounidense Griffin Colapinto en las finales de la WSF en Cloudbreak, en las Islas Fiyi.

Su éxito ratifica la hegemonía de los surfistas de Brasil en este circuito, con ocho títulos en las últimas 11 ediciones del campeonato mundial.

Dora sucede como campeón al hawaiano John John Florence, ganador de las únicas coronas en la categoría masculina que escaparon de la "Brazilian Storm" ("Tormenta Brasileña") en este lapso (2016, 2017 y 2024). En 2020 el mundial no se disputó por la pandemia de covid.

- Orgullo "goofy" -

"Bienvenido al equipo, Yago. ¡Felicitaciones, hermano! (...) ¡Orgullo de los goofies!", le felicitó en redes sociales Gabriel Medina.

Un "goofy" monta la tabla con el pie derecho adelante y el pie izquierdo atrás, una postura opuesta a la de la mayoría de los surfistas. Medina y Dora lo son.

"Estoy muy honrado de poner mi nombre al lado de ellos. Son una inspiración", festejó Dora tras unirse a la lista de campeones brasileños.

Dora se formó entrenado por su padre, pero este año cambió de preparador para trabajar con Leandro da Silva. Su papá le acompañó, ahora, como "torcedor".

Y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 aparecen en el horizonte.

En la cita reina del deporte, Brasil ha marcado hitos, con el oro de Ítalo Ferreira en Tokio 2020, y la plata de Tatiana Weston-Webb y el bronce de Medina en París 2024.