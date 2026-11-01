Yamaha renuncia al GP de Catar de MotoGP debido a "la situación en Oriente Medio"

Yamaha decidió no acudir a Catar la próxima semana para la disputa del vigésimo Gran Premio de la temporada de MotoGP debido a "la situación de seguridad en Oriente Medio", anunció la escudería japonesa este domingo.

A pesar de la inseguridad relacionada con la guerra en la región, el Gran Premio de Catar sigue oficialmente programado para la próxima semana (del 6 al 8 de noviembre).

"Tras su última evaluación de la situación en Oriente Medio, Yamaha no ha identificado motivos suficientes para modificar las restricciones de desplazamiento actualmente vigentes en todo el grupo", indicó el fabricante japonés.

Yamaha agregó que permanece "totalmente comprometido en MotoGP" y que regresará a la competición para el Gran Premio de Portugal (20-22 de diciembre).

Los dos pilotos del equipo oficial Yamaha esta temporada son el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021, y el español Álex Rins.

El Grupo MotoGP dijo estar "decepcionado" por la decisión y afirmó que la no participación de Yamaha "también conlleva implicaciones deportivas".