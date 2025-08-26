Yankees vencen a Nacionales con cinco carreras impulsadas por Stanton

Los Yankees de Nueva York derrotaron el martes 5x1 a los Nacionales de Washington de la mano del veterano Giancarlo Stanton, que impulsó todas las carreras, y del lanzador dominicano Luis Gil.

El abridor ponchó a cinco bateadores visitantes en sus cinco entradas en la lomita, en las que sólo cedió la carrera de Robert Hassell III que abrió el marcador en el tercer inning.

En la parte baja de esa entrada, Stanton comenzó a bombardear a la novena que dirige el venezolano Miguel Cairo con un batazo de 120 metros con las bases llenas.

La bomba hubiera sido un Grand Slam en 20 canchas de las Grandes Ligas, pero en el Yankee Stadium se estrelló contra el muro y se quedó en un doble de tres carreras.

Cody Bellinger, Paul Goldschmidt y Aaron Judge pasaron por el plato para poner por delante a los locales.

El propio Stanton, de 35 años, selló el triunfo con un jonrón de dos carreras en el sexto episodio.

Stanton "golpea la pelota más fuerte que nadie que haya visto jamás. Es muy impresionante y divertido de ver", le alabó Bellinger.

Los Yankees, vigentes subcampeones de la Serie Mundial, encadenan tres victorias seguidas con las que recuperan terreno en la división Este de la Liga Americana.

El sector sigue liderado por los Azulejos de Toronto, que tienen 4 victorias de ventaja sobre los Medias Rojas de Boston y 4,5 sobre los Yankees.

Sus vecinos Mets superaron 6x5 a los Filis de Filadelfia con cuatro hits y dos carreras empujadas por su figura, Pete Alonso.

Los Mets suman dos triunfos seguidos esta semana en el Citi Field de Queens, aledaño al complejo tenístico donde se está disputando el Abierto de Estados Unidos.

De su lado, los Bravos de Atlanta se desquitaron ante los Marlins de Miami con una paliza 11x2.

Tras caer el lunes por un escueto 2x1, los bates de Atlanta tronaron con dos jonrones del curazoleño Ozzie Albies y con dos hits y una carrera remolcada por el venezolano Ronald Acuña Jr.