Yeguas criollas y foráneas, tras su primera mantilla

Una agrupación de seis yeguas, tres nacionales e igual número de importadas, serán las protagonistas del Premio Periodistas y Locutores Hípicos, evento que se correrá como el estelar de la próxima cartilla sabatina del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en el sector de Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

La carrera en la que las participantes buscan su primera victoria en eventos conmemorativos, se celebrará en el sexto orden de la velada, en la tercera edición, con matrícula de yeguas de 4 años y más edad, sobre 1,200 metros y bolsa de $17,200.

Dicha prueba es condicional para ejemplares no ganadores de clásicos, copas comerciales ni premios.

‘Campbell’s Work’ destaca en la carrera

Aunque en estas competencias no se descartan las posibilidades de triunfo de ninguna de las participantes, para esta oportunidad sobresale la estadounidense Campbell’s Work, montada por Jimmy Carrión.

Para la colorada del Stud X Venir jugará un papel muy importante su vasta experiencia, al batirse con rivales superiores a los de esta oportunidad, no siendo óbice para lograr un holgado triunfo su alto peso a cargar.

Por su parte Indian Maria (Ariosto Delgado) y Niña Neydi (Carlos Castillo), ambas coterráneas de la favorita, serán sus principales rivales.

Entre la criollas la mejor opción la presenta la alazana Lilith (Jesús Barría), en tanto que el resto de la nómina la componen Mocita Bonita (Yonis Lasso) y Lady Greeley (Nelson Pitti, ambas con opciones remotas a la victoria.

La cartilla sabatina consta de siete eventos, a partir de las 3:00 p.m., con el presagio de cerradas competencias en la mayoría de cotejos.