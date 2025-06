“Yo elegí este camino y lo sigo”

“Uno de mis grandes sueños y objetivos es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para mí, representar a mi país en unos Juegos Olímpicos sería la recompensa máxima al esfuerzo y la pasión que pongo cada día en este deporte”. Así se expresó la atleta de levantamiento de pesas, Kelly Joan Aparicio León.

La joven veragüense participó, a inicios del mes de junio, en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, celebrado en el gimnasio Olimpo, ubicado en Santiago, Veraguas. Donde se coronó en su categoría y tomó el evento como “una gran parte de mi preparación para las próximas competencias internacionales”.

“Mis metas en la halterofilia están bien enfocadas. Actualmente estoy comenzando en la categoría Sub-20, que abarca de los 18 a los 20 años, y mi objetivo es consolidarme aquí sin subir de categoría, ya que me siento muy bien en mi peso actual y sé que tengo mucho margen para progresar dentro de él”, indicó Kelly, de 18 años de edad. “A corto plazo, quiero mejorar mi total competitivo y, seguir rompiendo récords nacionales en mi categoría”.

Añadió que “a mi edad, a veces tengo que decir no a salidas, viajes o simplemente a quedarme despierta hasta tarde, porque mi cuerpo y mi rendimiento lo resienten. Entrenar al nivel que exige la halterofilia de alto rendimiento implica mucha disciplina, y eso significa priorizar el descanso, la comida, y tener una rutina bastante estricta. Pero más que un sacrificio, lo veo como una elección. Yo elegí este camino porque me apasiona. Levantar pesas me da una fuerza que va más allá de lo físico, me enseña a superar límites, a confiar en mí. Y aunque me pierda algunas cosas ahora, estoy construyendo algo que para mí vale muchísimo. Así que sí, hay renuncias, pero también hay logros, orgullo y una versión de mí misma que no cambiaría por nada”.

De igual manera recalcó que “me motiva a seguir en la halterofilia es el proceso en sí. Ver cómo, poco a poco, voy mejorando y superando cosas que antes me costaban, me da muchas ganas de seguir. También me inspiran otras atletas que han demostrado que, con trabajo duro, es posible llegar muy lejos, incluso desde lugares donde no siempre se tiene todo el apoyo o los recursos. Ver esos ejemplos me recuerda que yo también puedo lograrlo”.