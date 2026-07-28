Zinédine Zidane, nombrado seleccionador de Francia

La leyenda del fútbol francés Zinédine Zidane fue nombrado este martes seleccionador de Francia para suceder a Didier Deschamps, anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"Zinédine Zidane será el seleccionador de Francia para los próximos cuatro años", declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF, este martes desde la sede de la Federación, sentado al lado de Zidane.

El campeón del mundo en 1998 con los Bleus recupera el testigo de su excompañero de selección Deschamps, que ocupaba el cargo desde 2012 y cuyo mandato llegó a su fin al término del Mundial 2026, en el que Francia quedó 4ª.

Deschamps llevó a Francia a su segundo título mundial en 2018 y se quedó a las puertas de un tercero en 2022, tras perder la final contra Argentina.

Su sucesor, de 54 años, llevaba desde 2021 sin un puesto de entrenador, luego de su segundo paso por el banquillo del Real Madrid.

"En febrero de 2025 me reuní con Zinédine Zidane. Fue una primera toma de contacto para proponerle una misión a la cabeza de nuestra selección", declaró Diallo.

El mítico N.10, que disputó 108 partidos con Francia, colgó las botas como futbolista en el Real Madrid, antes de asumir el banquillo del club blanco en dos ocasiones (2016-2018 y 2019-2021).

Como entrenador solo ha dirigido al Real Madrid, con quien logró ganar tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018), algo inédito hasta entonces para un mismo entrenador.

Su interés por el cargo de seleccionador era un secreto a voces y su llegada al puesto se rumoreó en 2018 y 2022, antes de que se renovara en ambas ocasiones a Deschamps.

Zidane, quien como internacional ganó el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000, dará a conocer su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut en el banquillo contra Turquía el día 25 de ese mismo mes, en un partido de Liga de Naciones.