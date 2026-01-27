Zverev aplasta a Tien y pasa a las semifinales del Abierto de Australia

El subcampeón del año pasado, Alexander Zverev, se metió a las semifinales del Abierto de Australia este martes al aplastar al joven estadounidense Learner Tien bajo una andanada de aces.

Zverev ganó 6-3, 6-7 (5/7), 6-1, 7-6 (7/3) y se enfrentará al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, o al ídolo local Alex de Minaur por un lugar en la final de Melbourne.

El alemán, tercero del ranking mundial, está desesperado por conquistar por fin un Grand Slam a los 28 años, tras haber sido claramente derrotado en la final del año pasado por Jannik Sinner.

"Sin mis aces probablemente no habría ganado hoy", dijo Zverev, que conectó 24 y cometió solo una doble falta, en un "match point". "Obviamente estoy muy contento con mi saque".

"Learner desde el fondo estaba jugando de manera increíble", añadió. "La forma en que está jugando es impresionante".

El partido de cuartos de final se disputó bajo techo en la Rod Laver Arena para protegerse de temperaturas que se pronosticaban de hasta 45 °C en el exterior.

En el puesto 29 del mundo, el californiano Tien era el jugador con peor ranking que quedaba en el cuadro masculino.

También era el más joven, con 20 años, y estaba disputando el partido más importante de su vida, sin haber alcanzado nunca antes los cuartos de final en un gran torneo.

En cambio, Zverev es un veterano en las rondas finales de los Grand Slams, aunque nunca ha ganado uno de los cuatro torneos más importantes.

También fue subcampeón en el Abierto de Estados Unidos en 2020 y nuevamente en Roland Garros en 2024.