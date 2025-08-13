Zverev arranca con triunfo su doble jornada en Cincinnati; Swiatek a cuartos

El alemán Alexander Zverev superó el primero de sus dos partidos del miércoles en el Abierto de Cincinnati, donde la polaca Iga Swiatek fue la primera en plantarse en los cuartos de final femeninos.

Zverev, tercer sembrado de este Masters 1000 de la ATP, tuvo que presentarse a primera hora para finalizar el cruce de tercera ronda que había quedado suspendido el martes por la irrupción de una tormenta eléctrica.

El alemán superaba al estadounidense Brandon Nakashima por 6-4 y 5-4 cuando los organizadores desalojaron las gradas por precaución.

En un juego al servicio, Zverev culminó este miércoles el trabajo en unos pocos minutos y eliminó a Nakashima por doble 6-4.

El germano, de 28 años, igualó al estadounidense Andy Roddick como el décimo tenista con más partidos ganados en torneos Masters 1000, con un total de 157.

Ganador de siete títulos de este nivel, incluido el de Cincinnati en 2021, Zverev volvía a la acción en la tarde para enfrentar en octavos al ruso Karen Khachanov, un tenista en gran forma que viene de ser subcampeón este mes del Masters 1000 de Canadá.

El estadounidense Ben Shelton, flamante campeón en Canadá, enfrentaba después al español Roberto Bautista en un duelo de tercera ronda también suspendido la víspera.

A diferencia de Zverev, el ganador del partido entre el joven estadounidense y el veterano español no tendrá que afrontar un segundo duelo el miércoles.

- Comesaña frente a Rublev -

La intensa jornada del miércoles deparaba también los cruces de octavos de los dos grandes favoritos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El italiano Sinner, número uno mundial, se medía con el veterano jugador francés Adrian Mannarino en un nuevo paso de la defensa de su título de Cincinnati.

El español Alcaraz, de su parte, chocaba con el italiano Luca Nardi para defender su racha de 13 partidos ganados seguidos en Masters 1000, con la que logró los trofeos de Montecarlo y Roma.

El argentino Francisco Comesaña, último latinoamericano en liza, se estrenaba en unos octavos de Masters 1000 frente al ruso Andrey Rublev, undécimo de la ATP y con dos títulos de esa categoría en su vitrina.

El primero en lograr el boleto a cuartos fue el danés Holger Rune, que vencía por 6-4 y 3-1 a Frances Tiafoe cuando el estadounidense abandonó el duelo.

Rune, subcampeón este año en el Masters 1000 de Indian Wells, esperaba al vencedor del cruce entre el estadounidense Taylor Fritz y el francés Térence Atmane.

- Pegula, fuera -

En el WTA 1000 femenino, Iga Swiatek mantuvo su plácido andar instalándose en los cuartos de final tras una fácil victoria sobre la rumana Sorana Cirstea.

Swiatek, número tres mundial, necesitó una hora y 35 minutos para vencer por 6-4 y 6-3 a Cirstea.

La polaca había avanzado a octavos sin jugar por la no presentación de su rival, la ucraniana Marta Kostyuk.

En cambio la estadounidense Jessica Pegula, cuarta del ránking, sucumbió frente a la polaca Magda Linette en otro partido interrumpido el martes por la lluvia cuando arrancaba el tercer set.

La veterana Linette, que ostenta el puesto 40 de la WTA, se impuso por un marcador final de 7-6 (7/5), 3-6 y 6-3.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, jefa del circuito, trataba de seguir los pasos de Swiatek y Linette en su duelo ante la española Jessica Bouzas.