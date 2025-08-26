Zverev bate a Tabilo y se mete en la segunda ronda del US Open

El alemán Alexander Zverev venció el martes al chileno Alejandro Tabilo en un duelo exigente que cerró la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Zverev, tercero del ránking de la ATP, culminó el trabajo ante Tabilo (122) por 6-2, 7-6 (7/4) y 6-4 en una semivacía pista central de Nueva York cerca de la una de la madrugada del miércoles.

"Estoy contento de haber terminado a la una y no a las tres", dijo Zverev, que salió a escena tras una larga batalla de Coco Gauff ante la australiana Ajla Tomljanovic

"El partido de Coco fue fantástico. Yo mismo me hubiera ido a casa después, pero es un privilegio jugar en esta pista", agradeció.

Tabilo se presentó al US Open en un mal momento físico tras ausentarse de la gira de hierba. Aún así llegó a poner en algunos problemas a Zverev con la calidad que hace sólo un año lo ubicaba en el lugar 19 del ránking.

Tras ceder el primer set en media hora, el chileno asumió más riesgos y llegó a tener una pelota para anotarse la segunda manga con ventaja 6-5, pero Zverev se mantuvo firme y se la apropió en el tiebreak.

El alemán no se confió ni un momento ante un rival capaz de batir a Novak Djokovic dos veces en los dos últimos años.

Tras dos horas y 10 minutos de juego, Zverev finiquitó la noche sin permitir un break en las seis oportunidades que dispuso Tabilo.

El británico Jacob Fearnley, 60 de la ATP, será el segundo rival de Zverev, quien avanzó hasta las semifinales en Toronto y Cincinatti, los dos Masters 1000 previos de pista dura.