Zverev cede un set ante Halys pero avanza a octavos en Roland Garros

Pasada la medianoche en París y con susto tras ceder un set, el alemán Alexander Zverev, número tres mundial, se clasificó este viernes a los octavos de final en Roland Garros al derrotar en cuatro mangas al local Quentin Halys (90º).

Zverev se impuso por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2, en un partido de poco más de tres horas de duración y que controló bien, con la única excepción del tercer set, donde Halys, empujando por el entusiasta público francés, consiguió prolongar el suspense.

"Él jugó de manera increíble el tercer set. Jugó ahí de manera muy agresiva y aprovechó su oportunidad. Pude luego elevar de nuevo mi nivel y estoy feliz de que haya terminado el partido", dijo Zverev en su mensaje desde la pista a las 00h50 locales.

Finalmente Zverev evitó cualquier trampa y en octavos de final se enfrentará al neerlandés Jesper De Jong (106º), que dio una de las sorpresas del día en la tierra batida parisina al derrotar al ruso Karen Khachanov (15º) por 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2/7) y 6-2.

Con Carlos Alcaraz de baja por lesión y las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, Zverev ha quedado como principal favorito al título en esta edición.

La estrella del tenis alemán no ha conseguido hasta ahora llevarse ningún título del Grand Slam y ha perdido las tres finales que ha disputado en los grandes torneos, en el Abierto de Estados Unidos (2020), Roland Garros (2024) y el Abierto de Australia (2025).

Preguntado sobre si prefiere un triunfo del PSG o del Arsenal en la final de la Liga de Campeones de fútbol del sábado, Zverev no se mojó: "Me hubiera gustado que el Bayern Munich estuviera ahí. En cualquier caso, me gusta ver jugar al PSG".

Francia queda ahora con solo un superviviente en el cuadro masculino de este Roland Garros, el joven de 17 años Moïse Kouame, que se enfrenta el sábado en su duelo de tercera ronda al chileno Alejandro Tabilo.