Zverev corta las alas al joven Jódar y se mete en semis de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev (N.3 del mundo) acabó con la aventura del joven fenómeno español Rafael Jódar, (19 años y N.29) en Roland Garros, al derrotarle este martes por 7-6 (7/3), 6-1 y 6-3 en dos horas y media de partido.

Zverev se medirá por un boleto en la final ante otro de los jóvenes que encarnan la nueva generación de tenistas que trata de instalarse en el circuito ATP, el checo Jakub Mensic (20 años y N.27) o el brasileño Joao Fonseca (19 y N.30), quienes se enfrentarán en la sesión nocturna programada este martes (no antes de las 18H15 GMT).

Pese a pisar por primera vez unos cuartos de final de Grand Slam (en su segunda participación en un grande), el español de 19 años comenzó bien el partido y llegó a colocarse 5-2 arriba en el primer set, pero ahí se le encogió el brazo y permitió a Zverev igualar la manga primero y apuntársela luego en el tie break.

En unas condiciones que a priori favorecían más al alemán, con el techo de la Philippe Chatrier cerrado por los chaparrones que caían en París tras unos días de calor abrasador, Zverev fue de menos a más, con un juego muy sólido y sin apenas errores, impidiendo a Jódar encontrar por dónde atacarle.

El germano de 29 años, que está ante una gran ocasión de conquistar su primer Grand Slam, cerró con solvencia el segundo set por un claro 6-1 en apenas 37 minutos, la mitad de lo que había durado la primera manga y arrancó el tercero con otro quiebre, que le dio la ventaja definitiva para acabar sellando el triunfo.