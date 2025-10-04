Zverev denuncia que diseño de canchas de tenis favorecen a Sinner y Alcaraz

El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking mundial, acusó a las autoridades del circuito de favorecer a sus rivales, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (N.1 y 2 de la ATP) con el diseño de las pistas, un debate cada vez más frecuente en el mundo del tenis.

Los críticos aseguran que los diferentes tipos de superficie cada vez son más homogéneos, con pistas más lentas que favorecen el tenis de determinados jugadores.

"Odio cuando las pistas se parecen", declaró Zverev tras ser preguntado por el tema luego de clasificarse para la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái después de derrotar en sets corridos (6-4, 6-4) al francés Valentin Royer.

"Sé que los directores de torneos van en esa dirección porque obviamente quieren que Jannik y Carlos lo hagan bien en cada torneo", declaró el germano.

Este tema ya estuvo presente en la última Laver Cup, el mes pasado, cuando el suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, se mostró favorable a cambiar las diferentes superficies de las canchas para aumentar la competencia.

Zverev declaró este sábado que en una década que lleva de profesional se ha producido un gran cambio.

Antes, "no podías jugar el mismo tenis de la misma manera en una cancha de hierba, en duro o en arcilla. Actualmente se puede jugar casi de la misma manera en cada superficie".

"No soy un fan de ello, creo que el tenis necesita diferentes estilos de juego, un poco de variedad y esto es algo que nos falta actualmente", concluyó.