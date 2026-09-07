Zverev despacha a Darderi y se une a Alcaraz en cuartos del US Open

El alemán Alexander Zverev se deshizo la noche del lunes del italiano Luciano Darderi y sacó el último boleto a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde es el máximo favorito al título junto a Carlos Alcaraz

Zverev, primer sembrado de este Grand Slam, barrió a Darderi (21º) por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3) en su primer triunfo antes de la medianoche de Nueva York.

"No sé qué voy hacer ahora. Quizá vaya a una pista de entrenamiento, quizás a un bar... eso era una broma", dijo el alemán, que ha terminado varias de sus rondas pasadas las dos de la madrugada.

Batallando a veces hasta por cuatro horas y media, el campeón de Roland Garros encontró siempre la forma de sobrevivir mientras veía desaparecer de su lado del cuadro a sus rivales mejor posicionados en el ranking: Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

De esta forma, su inesperado oponente en cuartos de final será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, número 70 de la ATP.

En unas eventuales semifinales chocaría con el belga Alexander Blockx (34º) o el ruso Karen Khachanov (50º).

Y en el camino a una posible final contra Alcaraz, el tenis de Zverev sigue tomando temperatura.

A Darderi lo recibió con un break en el juego inicial y luego firmó una de sus mejores actuaciones del año al servicio en la que no permitió un solo quiebre.

Darderi sólo plantó batalla en el tercer set, cuando alargó el desenlace divirtiendo al público con varios golpes imprevisibles.

Zverev, decidido a evitar otra madrugada de tenis, dio por terminada la función en el tiebreak y completó un pleno de presencias en cuartos de Grand Slam, siendo el único que lo consiguió este año.