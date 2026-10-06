Zverev en Shanghái de camino al número 1 del tenis

En ausencia del N.1 del mundo Jannik Sinner, que ha puesto fin a la temporada por sus dolencias en la rodilla derecha, Alexander Zverev tiene la ocasión a partir del miércoles en el Masters 1000 de Shanghái de meter un buen mordisco a los 1.280 puntos que le separan del italiano.

A sus 29 años, el alemán rompió al fin en 2026 su techo de cristal al conquistar un torneo del Grand Slam, Roland Garros, al que sumó además meses después el US Open.

Pero el de Hamburgo aún no se ha sentado nunca en el trono mundial. Aunque no esconde esa ambición: "Es un objetivo para todo jugador".

Su derrota ante el renacido Novak Djokovic en el ATP 500 de Pekín le impide por el momento tomar el liderato mundial tras el torneo de Shanghái, aunque salga vencedor en la urbe del este de China.

Pero su acceso al trono mundial es sólo una cuestión de tiempo luego de que Sinner anunciase este lunes que pone fin a la temporada para someterse a un tratamiento en la rodilla derecha que le impide jugar desde que ganó el título en Wimbledon, en julio.

El italiano tenía 3.000 puntos a defender antes del final de temporada.

Zverev, eliminado en tercera ronda en Shanghái el año pasado, puede quedar a un paso del trono y acceder a él en la siguiente cita programada en su calendario, el torneo de Viena (del 26 de octubre al 1 de noviembre).

Es pues una ocasión de oro para Zverev, vencedor de siete Masters 1000 y del oro olímpico en Tokio en 2021, para terminar la temporada como el mejor del mundo, beneficiado, cierto es, por los largos periodos de baja de Sinner y de Carlos Alcaraz.

- Lucha por ir al Masters -

El español reconoció a finales de septiembre, en el marco de la Laver Cup, que Zverev era "probablemente el mejor jugador del mundo en este momento".

Unas palabras a las que se sumó Djokovic luego de su victoria ante Zverev en Pekín. "Sascha (el diminutivo del alemán) siempre fue un jugador de muy alto nivel", lo alabó el serbio, poseedor de 24 'Grandes' y patrón del circuito durante 428 semanas.

En Shanghái, el número 2 del mundo podría volver a cruzarse en semifinales con el estadounidense Ben Shelton (4º), su última víctima en el US Open.

También es posible una semifinal contra Novak Djokovic, aunque inevitablemente planeen algunas dudas sobre la condición física del serbio de 39 años, que tuvo que encadenar partidos maratonianos para alcanzar la final en Pekín.

Y en una eventual final podría encontrarse con Alcaraz, que tras recuperarse de la lesión de muñeca que le tuvo alejado de las pistas de abril a agosto, este martes conquistó el torneo ATP 500 de Tokio, el tercer título del año y el 27º de su carrera.

Más allá de la carrera por el trono mundial, la lucha por hacerse con una de las ocho plazas que dan acceso al Masters de final de temporada en Turín (15-22 de noviembre) seguirá estando al rojo vivo en Shanghái.

Tras el anuncio de Sinner, sólo dos plazas están ya aseguradas para Zverev y Alcaraz, así que quedan cinco boletos para Turín, a los que todavía pueden aspirar una docena de jugadores.

Entre los principales candidatos, el francés Arthur Fils, el español Rafael Jódar, el estadounidense Taylor Fritz y el ruso Daniil Medvedev han caído en la mitad del cuadro de Alcaraz.

El italiano Flavio Cobolli, el estadounidense Frances Tiafoe y el australiano Alex de Miñaur están en la mitad del cuadro de Zverev, al igual que Djokovic y Shelton.

En 2025, las condiciones calurosas y húmedas del octavo Masters 1000 de la exigente temporada tenística acabaron con todos los favoritos y posibilitaron la inesperada victoria del francés Valentin Vacherot, entonces clasificado en el puesto 204 de la ATP (actual N.14).

dga/iga/mcd