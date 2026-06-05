Zverev pasa a la final en Roland Garros y acaricia su primer Grand Slam

El alemán Alexander Zverev está ya a solo una victoria de su primer título del Grand Slam, después de clasificarse este viernes a la final de Roland Garros con una victoria en cuatro sets sobre el checo Jakub Mensik, por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3.

En un duelo de tres horas y un minuto, el hamburgués de 29 años, número tres mundial, no se dejó sorprender por uno de los jóvenes (20 años) más prometedores del circuito, que es 27º del ranking y que venía de firmar grandes partidos para superar al ruso Andrey Rublev en octavos de final y al brasileño João Fonseca en cuartos.

Mensik jugó la primera semifinal de su carrera en un Grand Slam pero solo pudo dar destellos de su clase en esta ocasión, como en el tercer set, pero en ningún momento pareció ser capaz de dar la vuelta al partido ante un rival con el que ya había perdido en su única anterior confrontación, a finales de abril en el Masters 1000 de Madrid.

El adversario de Zverev en la pugna final por la Copa de los Mosqueteros será italiano y saldrá de la segunda semifinal, que disputan este viernes Flavio Cobolli (14º) y Matteo Arnaldi (104º).

- Cuarto intento -

Zverev vivirá el domingo su segunda final en Roland Garros y la cuarta de su carrera en un Grand Slam, donde todavía no ha conseguido levantar el trofeo al caer en las tres anteriores.

La primera que alcanzó fue en el Abierto de Estados Unidos 2020, en la era de la pandemia del covid-19, y perdió entonces en cinco sets, desaprovechando una ventaja de dos mangas a cero, ante el austríaco Dominic Thiem.

En 2024 llegó a la final en Roland Garros, donde se puso dos sets a uno arriba, antes de perder igualmente, en ese caso ante el español Carlos Alcaraz.

Su último revés en la final de un grande fue a principios de 2025, en el Abierto de Australia, cuando cayó en tres sets ante el italiano Jannik Sinner.

- Presión extra -

Este año, Zverev lleva soportando la presión de ser el favorito casi desde el inicio de un Roland Garros marcado por el fuerte calor de la primera semana y por la sucesión de sorpresas.

Alcaraz, ganador los dos años anteriores de la Copa de los Mosqueteros, no acudió en esta ocasión por una lesión y Sinner, número uno mundial, fue apeado bajo un fuerte sol por el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda.

Zverev, segundo cabeza de serie, quedaba así como el teórico favorito al título y todavía lo fue más cuando en la tercera ronda el serbio Novak Djokovic, cuarto del ranking y ganador de 23 torneos del Grand Slam en su larga carrera, perdió contra Fonseca.

"Sasha" está ahora a una victoria de convertirse en el primer tenista alemán en ganar Roland Garros desde los lejanísimos éxitos de sus compatriotas Gottfried von Cramm (1934, 1936) y Henner Henkel (1937), y en el primer jugador de su país en triunfar en un Grand Slam masculino desde que Boris Becker conquistó el Abierto de Australia en 1996.

En categoría femenina, el tenis alemán sí tuvo varias alegrías en la "era Open" en París, todas ellas de la mano de Steffi Graf, coronada en seis ocasiones en Roland Garros, la última de ellas en 1999.