Zverev se mete sin problemas en semifinales en Madrid

El alemán Alexander Zverev se metió este jueves en semifinales del Masters 1000 de Madrid tras imponerse al italiano Flavio Cobolli por 6-1 y 6-4, en una hora y media.

Zverev se enfrentará por una plaza en la final con el belga Alexander Blockx, que por la mañana había ganado al vigente campeón del torneo madrileño, el noruego Casper Ruud, por un doble 6-4.

Zverev, ganador en Madrid en 2018 y 2021, alcanza una nueva semifinal de un Masters 1000 esta temporada después de haber llegado a ese mismo nivel en Montecarlo, Indian Wells y Miami, cayendo en todos ante Jannik Sinner.

El alemán venía de perder hace unos días la semifinal del torneo de Múnich ante el italiano, tomándose la revancha este jueves sobre la tierra batida de la Caja Mágica madrileña.

"No jugué tan bien en Múnich cuando perdí con él, él jugó de forma increíble. Creo que hoy fue al revés, yo jugué increíble y quizá él no jugó tan bien en el primer set", explicó Zverev.

"En el deporte, las cosas pueden cambiar muy rápido y esto contento de que hoy cambiaran a mi favor", afirmó el número tres del mundo.

El germano pasó por encima de su rival en el primer set, donde el italiano multiplicó las dobles faltas (4) y las errores no forzados (8).

Zverev en cambio estuvo de lo más acertado con ocho saques directos y un 88% de puntos ganados con el primer saque.

El italiano se serenó y subió su nivel de juego en la segunda manga frente a un Zverev que bajó el suyo.

El germano se sostuvo con su saque hasta el noveno juego, donde después de haber desperdiciado seis bolas de rotura en los juegos anteriores, logró convertir la única que tuvo para ponerse 5-4 por delante.

En el juego definitivo, logró levantar dos bolas de rotura para acabar cerrando la manga y el partido con su saque.