Android auto: una opción para tu carro

Arturo Arango Osorio
24 de octubre de 2025

Android Auto es una plataforma de Google que conecta tu teléfono Android con la pantalla del automóvil ofreciendo navegación, música, llamadas y mensajes de forma segura mediante voz o pantalla táctil.

Su principal ventaja es reducir distracciones al conducir, integrando aplicaciones como Google Maps, Waze o Spotify.

Entre sus beneficios destacan la facilidad de uso, gran compatibilidad y actualización constante. Si tu auto no lo trae de fábrica, puedes instalarlo mediante una pantalla Android compatible o usando adaptadores inalámbricos.

