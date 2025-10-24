Android auto: una opción para tu carro

Android Auto es una plataforma de Google que conecta tu teléfono Android con la pantalla del automóvil ofreciendo navegación, música, llamadas y mensajes de forma segura mediante voz o pantalla táctil.

Su principal ventaja es reducir distracciones al conducir, integrando aplicaciones como Google Maps, Waze o Spotify.

Entre sus beneficios destacan la facilidad de uso, gran compatibilidad y actualización constante. Si tu auto no lo trae de fábrica, puedes instalarlo mediante una pantalla Android compatible o usando adaptadores inalámbricos.