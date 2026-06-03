Antes del algoritmo estaba el fotógrafo

La fascinación por las cámaras que capturaron algunas de las fotografías más icónicas de la historia revela una realidad que suele olvidarse en la era de la inteligencia artificial: la tecnología nunca ha sido el factor decisivo. Detrás de cada imagen memorable hubo criterio, contexto y una mirada humana capaz de interpretar un momento irrepetible. Aunque hoy las herramientas digitales permiten crear imágenes impresionantes en segundos, ninguna puede reemplazar la experiencia, la intuición y el valor documental de quien estuvo presente cuando la historia ocurrió frente a sus ojos.