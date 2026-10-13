Apps para informarse sobre sismos

Un celular puede convertirse en una herramienta importante cuando la tierra tiembla. Tras el fuerte sismo en Panamá, muchas personas han buscado aplicaciones para consultar información sobre los movimientos sísmicos y recibir alertas. Opciones como ‘Sismo Detector’ y ‘Mis Alertas de Terremotos’ ofrecen notificaciones y datos en tiempo real, mientras que ‘SINAPROC Alerta’ permite reportar emergencias. Sin embargo, ninguna aplicación sustituye las indicaciones de las autoridades ni garantiza avisos anticipados. La tecnología ayuda, pero estar preparados sigue siendo fundamental.