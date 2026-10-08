Computadoras con nuevas capacidades

RTX Spark es la tecnología que Microsoft incorpora en su nueva Surface Laptop Ultra para darle a la computadora una capacidad que hasta hace poco parecía reservada para equipos especializados: ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. La propuesta también permite combinar ese procesamiento con la nube. Para el usuario común, esto suma una nueva característica a la hora de elegir una computadora, que ya no solo depende de la memoria o el almacenamiento, sino también de lo que puede hacer con IA.