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Computadoras con nuevas capacidades

Computadoras con nuevas capacidades
08 de octubre de 2026

RTX Spark es la tecnología que Microsoft incorpora en su nueva Surface Laptop Ultra para darle a la computadora una capacidad que hasta hace poco parecía reservada para equipos especializados: ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. La propuesta también permite combinar ese procesamiento con la nube. Para el usuario común, esto suma una nueva característica a la hora de elegir una computadora, que ya no solo depende de la memoria o el almacenamiento, sino también de lo que puede hacer con IA.

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